Cuando Lucas, niño que recibió la bendición de Abelardo De La Espriella, sostuvo llamada con Luis Díaz: inolvidable sorpresa

En medio de los afanes del día a día y la agenda por toda Colombia, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sacó unos minutos de su tiempo y sostuvo una videollamada con su pupilo Lucas Francesco Murillo García, menor de siete años de edad oriundo de Cúcuta, cuya lucha por sobrevivir conmovió al país. La conexión telefónica fue este sábado, 14 de noviembre.

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La historia de Lucas Murillo cobró relevancia en Colombia a finales de agosto de 2026, poco después de iniciada la actual administración De La Espriella. En aquel momento, fue viral un video en el que el menor, quien padecía una compleja cardiopatía y había sido sometido a tres cirugías de corazón abierto, clamaba por su vida y solicitaba ayuda. Ese material multimedia llegó a oídos del presidente, quien de inmediato puso todo su personal a disposición.

La frase tocó fibras en la sociedad colombiana: “Yo no me quiero morir”. Inmediatamente, el presidente De La Espriella ordenó su traslado al centro médico especializado más cercano y agilizar las cirugías y los procesos médicos con la Nueva EPS para que Lucas Murillo pudiera seguir con vida.

Lucas Francesco Murillo García, de siete años, enfrenta una grave cardiopatía y avanza en su recuperación tras un trasplante de corazón. Foto: API- Semana

Los mensajes para Lucas no se hicieron esperar y entre ellos estuvo el de Luis Díaz, el jugador insignia de Colombia que representa al país en el Bayern Múnich de Alemania, uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. El niño ya había confesado que su sueño es ser como Lucho.

Videollamada de Luis Díaz a Lucas Murillo

El pasado mes de septiembre, en el marco del proceso médico de Lucas, Luis Díaz le marcó desde Alemania en medio del pedido del niño al presidente actual de Colombia tras un año de espera, filas, tutelas y procesos fallidos.

El mensaje de Lucho Díaz al pequeño Lucas Murillo duró algo más de 40 segundos y la alegría del pequeño era inocultable. Foto: Redes sociales

Ese cruce de palabras, seguramente, le dio mucha inspiración al pequeño de siete años para continuar en su recuperación.

Tremendo gesto: Luis Díaz hizo videollamada con el pequeño Lucas, el niño que será operado por una cardiopatía #LoMásBlu #MañanasBlu https://t.co/MwyBXVotGr — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 8, 2026

“Hola, Lucas. Te habla Luchito, quiero enviarte un saludito muy especial, un abrazo muy grande para ti y toda tu hermosa familia. Espero que sigas mejorando y de muy buena manera. Te mando un abrazo, que mi Dios te bendiga siempre”, le dijo Luis Díaz en la videollamada, que es inolvidable para el pequeño Lucas.

Videollamada con Abelardo De La Espriella

“Hoy tuve la alegría de conocer una historia que me tocó profundamente el corazón. En una videollamada junto a la ministra de Salud, Ana María Vesga, conversé con Lucas, un pequeño valiente que ha tenido que enfrentar una de las batallas más difíciles de su vida y que conocí por un video”, escribió De La Espriella en sus redes sociales.

“Hoy Lucas avanza en su recuperación, rodeado del amor de los suyos. Lucas, tu valentía y tus ganas de vivir son un aliciente inmenso para seguir trabajando por la salud de todos los colombianos”, resaltó el jefe de Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella informó que Lucas, de siete años, ya recibe atención médica especializada. Foto: Colprensa - Catalina Olaya e imagen extraída de la cuenta de X @ABDELAESPRIELLA

La novedad con Lucas hace parte de los esfuerzos en los primeros 100 días de Gobierno frente a la crisis del sistema de salud, consolidando el caso de este niño como un símbolo en la importancia de la atención médica oportuna.