Millonarios logró su clasificación a las finales de Liga BetPlay 2026-II después de un año sin poder lograrlo.

Para el equipo dirigido por Alberto Gamero era indispensable ganar en la última fecha vs. Alianza FC, a la que pudo dejar en el camino con un marcador de 2-0.

Mateo García y Carlos Darwin Quintero, dos de los más criticados a lo largo de la campaña fueron quienes terminaron saliendo como héroes de los embajadores que pasaron a los cuadrangulares.

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Cuadrangulares de Liga Betplay: así se jugará la primera fecha de los grupos

Esas decepciones de años pasados hacen que los azules entren a la disputa por el título con una gran ilusión.

Los propios jugadores alimentan la ilusión de ser protagonistas y Rodrigo Contreras no es la excepción. El delantero decidió enviar un mensaje desafiante a sus rivales en la lucha por conquistar la estrella de fin de año de la Liga BetPlay.

🎙️ “NINGUNO QUERÍA QUE MILLONARIOS CLASIFICARA” 🚨 🇦🇷 Rodrigo Contreras confía en que el equipo embajador sea protagonista y luche por el título de Liga BetPlay 2026-II ⚽️ https://t.co/3RiQRtF0sf — Gol Caracol (@GolCaracol) November 15, 2026

En declaraciones entregadas a los medios en zona mixta, el atacante extranjero les sentenció a América, Nacional, Santa Fe y el grande que se atraviese: “Estamos adentro y ahora tienen que aguantar la presión de un equipo grande. Vamos a ir por la final que este equipo se lo merece”.

“Arranca una cuenta nueva, ninguno quería que Millonarios clasificara”, opinó sobre las sensaciones que percibía llegando apurados a la fecha 19 para clasificarse.

Así quedó Millonarios en su grupo

Una vez concluido el partido de Millonarios en la fecha final del ‘todos contra todos’ se pasó al sorteo que definió los cuadrangulares finales del FPC.

El cuadro bogotano fue sumado al grupo B, donde tendrá clásicos con América y Deportivo Cali, respectivamente. También deberá superar a un Bucaramanga aguerrido que viene haciendo su trabajo de manera adecuada.

De entrada a Millonarios le corresponde ir de visita al estadio de los azucareros. Dicho compromiso tiene un tinte especial por tratarse del clásico más añejo de Colombia y también por el pasado de Alberto Gamero como DT del verdiblanco.

Alberto Gamero se reencontrará con Deportivo Cali tras una etapa sin éxitos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una vez haya ido a su visita a Cali, a Millonarios le beneficia que tiene consecutivamente dos partidos en el estadio El Campín donde oficiará como local ante su afición.

Cabe recordar que por grupo solo clasifica el que quede como primero al sumar la mayoría de puntos posibles. Y que, en caso de empate, América cuenta con ventaja deportiva o ‘punto invisible’ por haber sido uno de los dos primeros en la fase regular.

Para este mismo fin de semana (20-22 de noviembre) se espera que Dimayor programe la fecha 1 de los cuadrangulares finales.

Grupo B

América de Cali (cabeza de serie).

Atlético Bucaramanga.

Millonarios.

Deportivo Cali.

Calendario de Millonarios en busca de la anhelada final: