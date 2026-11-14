Boca Juniors, con Álvaro Montero como figura, clasifica a otra final y va por el título de Copa Argentina

Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Argentina 2026, en la que enfrentará a Platense, al golear 3-0 a Banfield en semifinales en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, y sigue disfrutando de un semestre a puro éxito. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena siguen un camino triunfal y quieren ganarlo todo antes del fin de año.

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El Xeneize hizo valer su favoritismo ante Banfield y alargó su espectacular presente deportivo, con seis triunfos seguidos en todas las competiciones y apenas una derrota, ante Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana, en sus últimos 24 encuentros.

Boca viene de ganar la Tabla Anual del fútbol argentino en 2026, equivalente al título de liga profesional, y ahora se medirá el 2 de diciembre en la final de la Copa Argentina con Platense, que había vencido por penales en semifinales a Atlético Tucumán.

Mientras el Calamar busca ganar este torneo por primera vez, el Xeneize apunta a su quinta coronación, tras 1969, 2012, 2015 y 2020. Antes, Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado próximo contra Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

¡SE SALVÓ BOCA! Álvaro Montero y una notable atajada en la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/hrDJq34cXX — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

El Xeneize también sigue en carrera en el torneo Clausura, donde se medirá en octavos de final contra Independiente Rivadavia el 25 de noviembre, cuatro días después de la final de la Sudamericana. Todo esto con Álvaro Montero como titular y figura en el arco.

Montero a ganarlo todo en Argentina

Santiago Ascácibar (45+1′) abrió la cuenta para el Xeneize tras una asistencia del capitán Leandro Paredes. Aumentó el colombiano Sebastián Villa (63′) con un derechazo cruzado y luego asistió al uruguayo Leandro Lozano (73′) que cerró la cuenta.

“Estamos felices. Pude aportar, fuimos justos ganadores y estamos en la final. Ahora tenemos que pensar en el partido en Barranquilla. Somos Boca y tenemos que ir por todo”, expresó Sebastián Villa, el otro colombiano que juega en Boca Juniors.

Dame hombro 🕺🏻🕺🏻 https://t.co/Cl6YSxP7RY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 15, 2026

Pese a que Boca ya se clasificó para la Copa Libertadores 2027 como ganador de la Tabla Anual, Platense no se aseguró un lugar en ella por su condición de finalista de la Copa Argentina.

Para meterse en la Libertadores del año próximo, Platense deberá consagrarse campeón de la Copa Argentina o si pierde la final, esperar que Boca gane la Copa Sudamericana o el torneo Clausura para acceder al torneo continental.

Esta fue una de las razones por las que Álvaro Montero se mantuvo al margen de la Selección Colombia en el doblete ante Chile y se concentra en Boca y sus aspiraciones.

Ya con la final de Copa Argentina, el gigante argentino se concentra en la Copa Sudamericana, que se definirá el próximo 21 de noviembre en el ‘Supermetro’.