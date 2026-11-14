Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay

Este sábado, 14 de noviembre, fue un día clave para en el fútbol colombiano y de muchas definiciones para ingresar a las finales de la Liga Betplay. Quedaron establecidos los últimos dos clasificados a cuadrangulares en una jornada que tuvo cambios en el grupo y otros ratificaron su clasificación a las finales.
Fueron siete partidos en simultáneo a las 3:30 de la tarde, todos ellos con transmisión a través de Win Sports. América de Cali y Deportivo Pereira, que solo tenía efecto por el punto invisible, finalizó 2-0 a favor del club vallecaucano y eso le permitió obtener la ventaja deportiva.
Además, esta victoria tuvo otro marcador que le favoreció al América, pues Deportivo Cali se dejó remontar en Palmaseca de un Deportes Tolima que tuvo 10 jugadores en la cancha por la expulsión de José Mera. El club tolimense fue el gran protagonista de la jornada, pero no le alcanzó para clasificar.
Por otra parte, Once Caldas no pudo con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín y solo le alcanzó para el 2-2, suficiente para clasificar. Independiente Medellín ganó 1-0 en el Cincuentenario para el trámite de la fecha.
En lo que tiene que ver con Millonarios, hizo la tarea en El Campín de Bogotá y venció 2-0 a Alianza FC, para confirmar su clasificación a cuadrangulares. Cúcuta Deportivo ganó, pero no le alcanzó.
Tabla de la Liga Betplay II-2026
Lista de clasificados a cuadrangulares
- Atlético Nacional
- América de Cali
- Deportivo Cali
- Atlético Bucaramanga
- Independiente Santa Fe
- Independiente Medellín
- Millonarios
- Once Caldas
Eliminados en la Liga Betplay
- Llaneros
- Internacional de Bogotá
- Junior de Barranquilla
- Boyacá Chicó
- Alianza FC
- Deportivo Pereira
- Deportivo Pasto
- Jaguares de Córdoba
- Fortaleza FC
Cabezas de serie
- Atlético Nacional
- América de Cali
Resultados de la fecha 19
- Deportivo Pereira 0-2 América de Cali
- Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín
- Atlético Nacional 1-1 Once Caldas
- Deportivo Cali 2-2 Deportes Tolima
- Cúcuta Deportivo 2-0 Jaguares de Córdoba
- Atlético Bucaramanga 1-0 Fortaleza FC
- Millonarios FC 2-0 Alianza FC