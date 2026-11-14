Matias Orozco descresta a Néstor Lorenzo y el entrenador no tiene reparo en decirlo de manera pública en ruedas de prensa de Selección Colombia.

Si bien le es injusto mencionar a uno por encima de los demás, luego de haberle ganado a Chile en Cali durante el amistoso más reciente el argentino puntualizó sobre el nivel del más joven de toda la convocatoria.

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“Voy a nombrar al más chiquito, que va y se hace cargo y si se equivoca, la pido otra vez y se equivoca otra vez la pido otra vez, Matias Orozco”, destacó Lorenzo ante la pregunta de cuáles de esa nueva camada le venían llamando la atención.

Posterior a eso, aplaudió lo que viene haciendo al decir: “Eso es lo que quiero de él. La primera que entra la pierde y luego juega bien, porqué juega bien”.

Al parecer, eso es lo que valorará Néstor en este recambio generacional. Y es que los nuevos talentos no teman por ir en busca del balón, por atreverse y volverlo a intentar cuando los partidos sean enrredados como ante los australes.

🇨🇴🎩 Matías Orozco se lleva los aplausos de Néstor Lorenzo tras el partido de la @FCFSeleccionCol contra Chile. “Voy a nombrar al más chiquito, que va y se hace cargo y si se equivoca, la pido otra vez y se equivoca otra vez la pido otra vez, Matías Orozco” https://t.co/Glz6QGrPwP — Camilo Zabaleta (@camilozabaleta) November 14, 2026

Justamente esas fueron las indicaciones para dos habilidosos que vieron acción en el Pascual Guerrero durante el segundo tiempo.

“A Perea (Óscar) y Asprilla (Yáser) también lo mismo; ‘entren, jueguen, siéntanse libres, no se tiren abajo por un error’. “Caracter, eso es lo que quiero del equipo, para pelear mano a mano”, reconoció sobre qué intenta impregnar a la Tricolor.

Orozco se siente respaldado por Lorenzo

Una vez acabó el partido en Cali los medios de comunicación que estuvieron en zona mixta tuvieron la oportunidad de entrevistar a los protagonistas.

Uno que fue requerido fue justamente Marías Orozco, quien se mostró alegre de su progreso en la selección de Mayores donde ya acumula tres partidos.

"Por mi mentalidad y por las cosas que vengo haciendo, es que todo va llegando". Palabras de Matías Orozco, volante de la Selección Colombia 🇨🇴 quien jugó su 3º partido en la categoría mayores en la victoria 1-0 ante Chile 🇨🇱 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. #ElCorrilloDeMao #Colombia #FechaFIFA — 🎙 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗢 🎙 (@elcorrillodemao) November 14, 2026

“Por mi mentalidad y por las cosas que vengo haciendo, es que todo va llegando”, rescató de los resultados que viene teniendo para su carrera deportiva.

Sobre las instrucciones que le dan antes de entrar, reveló que el cuerpo técnico le señala “que tenga personalidad en el campo, movilidad y enfrentarme para buscar espacios en las líneas”.

“El ‘profe’ es muy abierto, nos brinda confianza y es muy lindo en este nuevo proceso”, agradeció del respaldo del argentino con él en las citaciones recientes.

Así fue su partido vs. Chile

Orozco ingresó a falta de 18 minutos para acabarse el amistoso más reciente por Gustavo Puerta.

A pesar de no tener un tiempo completo para mostrarse, el volante que pertenece al Castellón de España de la segunda división de dicho país extendió lo que hace en su club al servicio de la Tricolor.

Néstor Lorenzo dirigiendo a Matías Orozco y Daniel Muñoz en la Selección Colombia Foto: AFP

Del 100 % de pases que ejecutó, el 81 % le salieron de manera correcta. Tocó el balón un total de 19 veces, fue aplicado en defensa con dos faltas y terminó siendo calificado con 6.7 puntos.

De a poco Matias va engranando en la idea de la Selección Colombia donde se busca reemplazo para Jefferson Lerma, así como también un buen suplente de Gustavo Puerta.