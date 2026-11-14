Jorge Luis Pinto aconsejó a Néstor Lorenzo: Esto fue lo que dijo sobre Yáser Asprilla y Jhon Arias

En medio del ambiente generado por una nueva convocatoria de la Selección Colombia, el experimentado director técnico Jorge Luis Pinto realizó un contundente análisis táctico dirigido al seleccionador Néstor Lorenzo, en una entrevista con ESPN.

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Durante su intervención en un programa deportivo junto a Víctor Hugo Aristizábal, el estratega santandereano cuestionó la convocatoria de futbolistas sin continuidad en sus clubes, poniendo como ejemplo puntual el caso de Yáser Asprilla.

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“Hay que buscar que Yáser juegue en el equipo donde está constantemente, que sea un titular, porque traer un jugador de suplente a competir en la selección a mí no me parece”, sentenció Jorge Luis Pinto, subrayando la necesidad de exigir ritmo competitivo de primer nivel antes de vestir la camiseta tricolor.

El fin del ’10′ tradicional y la apuesta por Jorge Carrascal

Uno de los puntos centrales de la reflexión del exseleccionador nacional giró en torno a la evolución del mediocampista ofensivo en el fútbol moderno y el relevo generacional de referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

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Pinto sostuvo que el fútbol internacional exige volantes con llegada constante al gol y dinámica colectiva, dejando atrás el esquema del enganche estático. “Lo otro, hay que acabar con el estilo del volante, ese 10 que va atrás a través del balón, eso ya no existe. Los dos mejores 10 del Mundial fueron Bellingham y Olmo, goleadores, pisaban el área, ponían pase gol, tocaban de pared y juegan cerca del arco. Entonces si vamos a tener un 10 que de vez en cuando lanza un pelotazo, pero que nunca pisa el área, volvemos al pasado”, explicó el técnico, instando a evitar el error de buscar clones exactos de los ídolos históricos.

Para liderar esa transición en la zona de gestación, el entrenador pidió otorgarle plena confianza y minutos completos al mediocampista cartagenero Jorge Carrascal, comparando el proceso con los grandes relevos históricos del fútbol sudamericano.

“No nos tenemos que preocupar los colombianos porque tenemos muchos jugadores. A Carrascal hay que darle partido y decirle: ‘Haga lo que quiera hacer’ y quiero verlo realmente los 90 minutos, a ver qué pasa (...) Cuando se fue el ‘Pibe’ de Colombia, todo el mundo se desesperó y apareció James”, recordó Pinto, enfatizando que la definición del perfil de volante dependerá exclusivamente de la idea de juego que decida implementar Lorenzo.

Devolver a Jhon Arias a su posición natural por la banda

Finalmente, Jorge Luis Pinto abordó el rendimiento de Jhon Arias en el combinado nacional, señalando que las constantes rotaciones tácticas hacia el interior de la cancha han limitado su verdadero potencial ofensivo.

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En sintonía con la apreciación de Aristizábal, el estratega recomendó aprovechar las cualidades que hicieron brillar al chocoano en el fútbol brasileño con Fluminense.

“Donde jugó y lo vimos jugar al estilo brasileño, donde jugó por fuera, un volante externo que crea desequilibrio, crea pase gol y desborde. La rotación de Arias, poniéndolo a jugar por dentro, cruzado, no encontró para mí el fútbol que él tiene”, argumentó el timonel.

El entrenador concluyó reiterando una máxima clásica de la dirección técnica para potenciar el ataque de la Selección Colombia en los próximos compromisos internacionales.

“Me parece que algún técnico muy famoso decía que lo bueno no hay que desbaratarlo, hay que mantenerlo. Arias ahí en esa posición hacía cosas brillantes, por eso lo trajeron a la selección; rotarlo tuvo cosas buenas y apoyó mucho, pero siento que produce más para mí en el costado”, puntualizó Pinto, dejando sobre la mesa una hoja de ruta táctica para el cuerpo técnico nacional.