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La furia de Daniel Muñoz en pleno Colombia vs. Chile: agarrón tras falta sobre Yaser Asprilla

Daniel Muñoz tuvo el cara a cara con Rodrigo Echeverría, y ambos se ganaron la tarjeta amarilla.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

13 de noviembre de 2026 a las 10:21 p. m.
Rodrigo Echeverría (izq.) y Daniel Muñoz (der.) tuvieron un picante cara a cara en el juego Colombia vs. Chile.
Rodrigo Echeverría (izq.) y Daniel Muñoz (der.) tuvieron un picante cara a cara en el juego Colombia vs. Chile. Foto: Getty Images.

Daniel Muñoz, “el capitán sin brazalete” de la Selección Colombia. Este viernes, 13 de noviembre, el lateral derecho volvió a dar muestras de su carácter, ahora contra Chile.

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Corrían 68 minutos del partido entre Colombia y Chile, en Cali, y La Tricolor atacaba en pies de Yaser Asprilla buscando el 2-0. Sin embargo, Rodrigo Echeverría tumbó con falta a Yaser, y Daniel Muñoz no se aguantó.

Muñoz encaró a Rodrigo Echeverría. Hubo empujones entre ambos, mientras se decían de todo, y el chileno estaba incontrolable. En consecuencia, ambos recibieron tarjeta amarilla.

La furia de Daniel Muñoz fue instantánea. Echeverría cortó el ataque que lideraba Yaser Asprilla, con una fuerte falta, por lo que Dani saltó en defensa de su compañero.

Al final, los aires se calmaron en Cali y Colombia ganó 1-0. No hubo expulsados en el amistoso, disputado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y con taquilla destinada a favorecer a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Colombia le ganó a Chile gracias a un autogol

Es cierto que fue un partido cortado, y más desde el lado chileno. Los jugadores de La Roja apelaban a las infracciones, debido al poco fútbol que pudieron generar de cara a la portería colombiana, defendida por Camilo Vargas.

Sin embargo, Colombia tampoco dio muestras de superioridad ni buen juego constante. Néstor Lorenzo sigue reconstruyendo un equipo que vive un evidente recambio generacional, de gran parte de sus figuras, y que no cuenta con Luis Díaz por lesión.

La suerte estuvo de lado de los cafeteros. Al minuto 35 del primer tiempo, el defensor chileno Guillermo Maripán anotó un gol en propia puerta.

Fue una desafortunada jugada para Maripán, que encajó en propia puerta un tiro, producto de un balón precedido por Daniel Muñoz.

La alegría desbordó el Pascual Guerrero de Cali, que después de 27 años volvió a acoger un partido de Colombia masculina de mayores.

Así, Colombia le ganó 1-0 a Chile este viernes, pero habrá revancha. El próximo martes, 17 de noviembre, La Tricolor y La Roja se volverán a ver, pero ahora en Santiago de Chile.