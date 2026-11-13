Hinchada en Cali dio el recibimiento a la Selección Colombia en el Pascual: himno nacional retumbó tras el terremoto

Los hinchas de la Selección Colombia no le fallaron a la cita en el Pascual Guerrero y las gradas se pintaron de amarillo para el duelo amistoso contra Chile, una gran prueba que le mide el aceite al técnico Néstor Lorenzo con un eterno rival en la región que está en proceso de recambio para salir de la crisis.

Colombia 0 - 0 Chile, EN VIVO hoy: se juega el primer tiempo en el estadio Pascual Guerrero de Cali

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Chile, tras el retiro de la generación dorada, ha sufrido reiterados golpes en estos años, sin poder ir a los Mundiales y estancado en su proceso de recambio, además de quedar muy lejos de los títulos en la Copa América, esa que pudo ganar de forma consecutiva en el 2015 y 2016 en el centenario de la Conmebol.

Colombia, por su parte, sigue probando con su talento en un recambio que se ve encaminado y no tan complejo como su rival. La idea de Néstor Lorenzo tras quedar eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 es descartar algunos jugadores que fueron referentes y darle paso a la ‘nueva sangre’ que ya milita en la Liga Betplay y en varias partes del mundo.

Los hinchas de la Selección Colombia no le fallaron al homenaje a las víctimas del terremoto que sacudió el suroccidente del país el pasado 10 de agosto. La iniciativa de llevar a la Mayores al Pascual Guerrero de Cali nació en este tributo para los más afectados y la taquilla recibida será en beneficio para los más damnificados.

#Deportes | ¡A puro pulmón! Jugadores e hinchas entonaron con toda la energía y el amor patrio el himno nacional. Después de 27 años, el pueblo caleño vuelve a disfrutar de la Selección Colombia. https://t.co/S0JKEDGUCy — Minuto60 (@minuto60com) November 14, 2026

Además de eso, se erizó la piel al momento de escuchar el himno nacional, que se entonó al unísono en las gradas del Pascual.

Himno nacional Colombia 🇨🇴 https://t.co/s51Tadzcr6 — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) November 14, 2026

En medio de ese plan de amistosos, se pactó entre federaciones un doblete de partidos, primero en Cali y luego en Santiago, siendo el último juego de la Selección Colombia en este 2026. Ese segundo encuentro será el martes 17 de noviembre a las 6:00 p.m.

Formación de Colombia ante Chile

El 2027 será clave para la Selección Colombia, pues según el calendario programado sería el arranque de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2030. Además, Néstor Lorenzo ya debe comenzar a sentar el grupo del recambio tras varios ensayos y talento nuevo. Encontrar una nómina que esté a la altura del reto es primordial para Lorenzo.

🤩27 años después, el Pascual Guerrero recibe a la Sele.🇨🇴🏟️ https://t.co/wPg1ByQ9BV — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) November 14, 2026

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, eligió a varios viejos conocidos para enfrentar al cuadro chileno: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Nélson Deossa, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, Luis Suárez, Camilo Durán.