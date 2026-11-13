Joya colombiana que juega en Alemania se ilusiona con la Selección: “Mi cultura y mi sangre”

Óscar Robayo es jugador del St. Pauli de Alemania con 16 años. De nacionalidad colombiana y con el deseo de poder ser parte en algún momento de la Selección Colombia de Mayores que es uno de sus más grandes sueños.

Por sus declaraciones, dicha joya da a entender que su cercanía con el país Tricolor es total, a pesar de que haya pasado el último tiempo en suelo germano.

Recientemente tuvo una entrevista con el periodista Felipe Sierra en su canal de Kick donde hizo público su amor por el combinado cafetero.

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Allí cuando le preguntaron por Colombia se extendió diciendo: “Creo que la manera más fácil de explicar lo que significa Colombia para mí es que es mi sangre. Es de donde vengo, donde nací, mi cultura y la forma en la que me criaron”.

“Pasé aproximadamente la mitad de mi vida en Colombia y no puedo decir que soy español, alemán o algo por el estilo, porque no lo soy. Soy cien por ciento colombiano”, respondió demostrando amor de patria.

Si bien le tiene un profundo agradecimiento al país europeo en el que está radicado, no se plantea un solo instante representarlos.

“Estar aquí en Alemania es una manera de agradecer por todas las cosas que me están enseñando. Es, sobre todo, adaptarme y cambiar de entorno, pero no cambiar quién soy. Mi cultura y mi sangre son colombianas”, reafirma.

Sobre algún contacto desde las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol para que Robayo sea parte de la Selección Colombia, este reveló que a través de su padre se han puesto en contacto de manera preliminar.

“Mi padre ya ha tenido algún contacto con Colombia. Creo que recibieron los videos de mis partidos para hacer un análisis más profundo. Sé que han hablado con mi padre y que me están teniendo en la mira”, relató el futbolista.

Él es Óscar Robayo

Mediocampista caleño de 16 años que hace parte de las divisiones inferiores del FC St. Pauli y sobresale en la categoría Sub-17.

Su rendimiento ha sido destacado. En sus últimos 10 compromisos de la Bundesliga Sub-17 registra cinco asistencias y un gol, cifras que reflejan su aporte en la generación de juego. Además, durante la temporada 2026/27 acumula nueve partidos y 722 minutos, con mayor protagonismo en el equipo alemán.

🇨🇴 #EXCL ÓSCAR ROBAYO: “A mí me encantaría jugar para Colombia” ❤️ El nuevo proyecto del St. Pauli de Alemania 🇩🇪, nacido en Cali, contó lo que significaría para él representar a su país y vestir algún día la camiseta de la Selección Colombiana. Actualmente juega con St Pauli U17 y logró dos subcampeonatos ante Palmeiras y el Hamburgo. También entrenó con el equipo U19 y ya firmó contrato juvenil recientemente. 👀 ➡️ https://t.co/aUdXmbsal2 — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) August 23, 2026

El interés por su proyección no es nuevo. En 2025 trascendió que equipos como Borussia Dortmund, RB Leipzig, Hamburgo y Wolfsburgo habían presentado propuestas para continuar su carrera. Sin embargo, no se ha confirmado un acuerdo con ninguno de ellos, por lo que su futuro inmediato sigue ligado al St. Pauli.

En el plano internacional, Robayo también aparece en el radar de la Federación Colombiana de Fútbol para futuros procesos juveniles. El volante cuenta con pasaporte colombiano y alemán, aunque su deseo sería representar a la Tricolor. Por ahora, continúa su formación en Alemania mientras su nombre gana espacio entre los talentos colombianos con proyección europea.