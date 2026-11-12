Mientras Jefferson Lerma concentra con la Selección Colombia en la ciudad de Cali, pensando en los dos amistosos que enfrentará la Tricolor ante Chile, cae una durísima notificación desde la Premier League que se veía venir debido a los malos resultados del Crystal Palace en lo que va de temporada.

Lo que le dijo Mac Allister a Jefferson Lerma en brutal choque que da la vuelta al mundo: hablaron de disparos

Abogado de Daniel Quintero y cercano a Petro, en la mira: pedirían su salida inmediata de Dimayor tras fallo del TAS

Todo pasa porque la aventura de Pierre Sage en Crystal Palace duró apenas 16 partidos, luego de que el club londinense, último en la Premier League, anunciara el cese de su entrenador francés, pues está en zona de descenso y ahora comienza una carrera para salvar la categoría.

Sage, fichado por el Crystal Palace en junio pasado, estaba siendo muy criticado por los pobres resultados del vigente campeón de la Conference League, donde el colombiano Jefferson Lerma fue fundamental en el título y hace parte de las voces de mando del camerino londinense.

El Crystal Palace es el último de la Premier League con solo siete puntos, con apenas dos victorias y un empate como únicos resultados positivos. El desastre daba a pensar que la destitución era casi un hecho apenas entró la ventana de amistosos de la FIFA y las fechas de la Nations League en Europa.

Selhurst Park vibra con el cabezazo de Lerma que completa la remontada Foto: Crystal Palace

Con 24 goles encajados en esos 10 partidos, la defensa del equipo de Londres es además la peor del campeonato inglés. Como volante central, permitiendo la contención y el primer pase hacia delante, Lerma solamente ha sido titular en dos ocasiones esta temporada.

Crisis en el Crystal Palace de Jefferson Lerma

La crisis pasa fronteras. En la Europa League los resultados tampoco han sido positivos: una victoria y dos empates en cuatro jornadas y solo 5 puntos sumados, lo que deja al club londinense en la 21.ª posición, muy lejos del Top 8 que clasificará directamente para los octavos de final.

Curiosamente, el nombre de Sage, de 47 años de edad, ha sonado en la prensa francesa como sustituto de Yannick Cahuzac en el Lens, club que abandonó en junio para marcharse a la Premier League tras haber ganado la Copa de Francia y acabar segundo en la Ligue 1 detrás del PSG.

El danés Thomas Frank, exentrenador de Brentford y Tottenham, aparece como el principal aspirante a ocupar el banquillo de Selhurst Park, según la prensa inglesa.

Jefferson Lerma celebra el gol de Colombia frente a Paraguay, en su primer partido de la Copa América 2024. Lo acompañan Yerri Mina (13) y Davinson Sánchez (23) Houston, 24 de junio de 2024. Foto: Colprensa

Mientras en el Palace intentan apagar la crisis, Lerma se concentra para volver a la titular de la Selección Colombia contra Chile, donde se le considera alguien clave del proceso deportivo.