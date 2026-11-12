Nations League: Tablas de posiciones tras victorias de España, Inglaterra e Italia, y derrota de Francia

La selección de España se impuso 2-0 a la República Checa en Praga en la Nations League de la UEFA para mantener un pleno de victorias en el campeonato europeo y afianzarse en el liderato del grupo A3.

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Un gol de penal de Álex Baena al minuto 39 y otro de Marc Pubil (90+6′) mantienen a La Roja en cabeza de su llave, a tres puntos de Inglaterra, que ganó 2-1 a Croacia en el otro encuentro del grupo.

España llega en buena posición al duelo con los ingleses del domingo en el estadio Metropolitano de Madrid, en el que se jugará el liderato del grupo. A los españoles les bastará con un empate para asegurarse el pase a cuartos de final de la Nations League como primeros de grupo.

Tabla de Posiciones Tabla de Posiciones # Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 España 5 5 0 0 14 5 9 15 2 Inglaterra 5 4 0 1 16 4 12 12 3 Croacia 5 1 0 4 5 16 -11 3 4 Chequia 5 0 0 5 2 12 -10 0

Por su parte, la selección croata continúa en la tercera posición del grupo, que cierran los checos con cinco derrotas en cinco partidos.

Italia derrota a Francia en la Nations League

Por su parte, Francia sufrió su primera derrota con Zinedine Zidane en el banquillo ante Italia por 3-1 en Milán, y se jugará la clasificación para los cuartos de final de la Nations League contra Turquía.

Tras recibir un gol tempranero de Michael Olise (10′), los italianos remontaron gracias a Pio Esposito, autor de un doblete (26′ y 75′ de penalti), y Davide Frattesi (63′).

Los italianos pudieron ampliar aún más la ventaja, pero Sebastiano Esposito falló un penalti a los 60 minutos, en un partido en el que fueron superiores a los franceses, que no la pasan bien y se cree que habría conflicto entre Kylian Mbappé y Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé recibe instrucciones de Zinedine Zidane en un partido de Francia. Foto: Getty Images

Los dirigidos por Zinedine Zidane, que venían de tres victorias y un empate, son segundos del Grupo 1 con 10 puntos, por detrás de Italia (10 puntos, pero con mejor diferencia de goles) y por delante de Bélgica, que acumula 9 unidades.

Los Bleus recibirán a Turquía en Burdeos, mientras que Bélgica será anfitriona de Italia en otro partidazo, para lograr una de las dos plazas clasificatorias para los cuartos de final, en un grupo en el que está todo abierto antes de la última fecha.

Tabla de Posiciones Tabla de Posiciones 1 Italia 5 3 1 1 11 6 5 10 2 Francia 5 3 1 1 8 5 3 10 3 Bélgica 5 3 0 2 8 6 2 9 4 Turquía 5 0 0 5 3 13 -10 0

Francia enciende las alarmas, tuvo cambio de entrenador semanas atrás y Didier Deschamps dejó el cargo; Zinedine Zidane ocupó la vacante y el exjugador y campeón en la Copa del Mundo de 1998 tiene la gran responsabilidad de mantenerse en la élite y darle continuidad al proceso deportivo. Por ahora, ante otra potencia como Italia, se vio superada con tres goles.