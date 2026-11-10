Inglaterra vs. Croacia: hora y canal confirmados para ver el choque en Nations League

Este jueves, 12 de noviembre de 2026, regresa la Nations League en su quinta fecha. Uno de los partidos es entre Inglaterra y Croacia, a partir de las 2:45 p.m. (horario colombiano) y con transmisión por ESPN y Disney+.

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Se trata de un duelo directo por las zonas de privilegio en el grupo C de la Nations League. España lidera con 12 puntos, seguida de Inglaterra (9 puntos), Croacia (tres puntos) y Chequia (0 puntos).

“Muy especial”: Jobe Bellingham disfruta con su hermano Jude en Inglaterra

Jobe Bellingham dijo este martes que es “muy especial” compartir en la selección de Inglaterra y tener la chance de debutar esta semana en los Tres Leones junto a su hermano Jude.

El centrocampista del Borussia Dortmund, Jobe, fue convocado por primera vez por la selección inglesa absoluta para los partidos de la Liga de Naciones de Europa contra Croacia, el jueves en Londres, y contra la vigente campeona del mundo, España, el domingo en Madrid.

Si el jugador de 21 años participa en alguno de los encuentros, los Bellingham se convertirán en el 22.º par de hermanos en representar a Inglaterra.

Los últimos hermanos en jugar juntos con los Tres Leones fueron Gary y Phil Neville, figuras del Manchester United, hace 19 años.

El centrocampista del Real Madrid, Jude, de 23 años, ha dicho que vestir la camiseta de su país junto a su hermano menor sería el momento más notable de su carrera.

Jobe, capitán de la selección inglesa sub-21, también destacó el momento especial que representará jugar junto a Jude.

Pieza clave del Dortmund esta temporada, el jugador reconoció que estar en la selección inglesa junto a su hermano provoca “una sensación increíble” en toda la familia.

“Ser convocado por Inglaterra ya es un sueño en sí. Tener esa oportunidad de representar a Inglaterra con mi hermano es realmente difícil de expresar con palabras”, confesó el mediocampista del club alemán.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, le comunicó a Jobe la semana pasada que formaría parte de la convocatoria. El entrenador reveló que Jude le había recomendado que se fijara en su hermano.

El entrenador alemán dijo que poder seleccionar a ambos hermanos era “una historia preciosa”.

Jobe reconoció que estaba esperando el llamado y que recibió un mensaje del DT cuando conducía tras un entrenamiento: “Hola, Jobe, soy Thomas Tuchel”.

Canal y hora para ver Inglaterra vs. Croacia por Nations League

Partido : Inglaterra vs. Croacia

: Inglaterra vs. Croacia Fecha : jueves, 12 de noviembre de 2026

: jueves, 12 de noviembre de 2026 Hora : 2:45 p.m. (horario colombiano)

: 2:45 p.m. (horario colombiano) Canal para ver en vivo: ESPN y Disney+

*Con información de AFP