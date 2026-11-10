América de Cali sobrevive al Inter de Bogotá y logra remontar: se ilusiona con una nueva final

América de Cali cumple con el favoritismo, pudo ser superior al Internacional de Bogotá y le ganó 2-1 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Betplay. Fue una cita muy complicada para el equipo rojo en la capital, que tuvo a su hinchada en las gradas del estadio Metropolitano de Techo, donde prácticamente hizo de local.

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El equipo rojo insistió en medio de las adversidades y pudo dar vuelta cuando más sufría. Fue uno de los partidos más incómodos de los dirigidos por David González. Inter de Bogotá movió la pelota desde el primer minuto e intentó hacer daño, mientras la defensa liderada por Dany Rosero pasaba algunos apuros.

En efecto, América de Cali comenzó perdiendo tras un gol del uruguayo Fabricio Sanguinetti en el primer tiempo, apenas en el minuto 4. El volante ofensivo recibió un gran balón largo y solamente tuvo que acelerar para ganarle la posición a su rival y rematar para vencer al portero Jean Fernandes. Las cosas se comenzaban a complicar para el club vallecaucano.

Para fortuna de David González, las cosas pudieron cambiar luego de la expulsión de Dewar Victoria apenas después del gol de Inter de Bogotá por fuerte pisotón a José Cavadía que forzó la roja directa. Con 10 jugadores el local, no bajó la guardia y al América de Cali le costó para reencontrarse con el equilibrio en la cancha.

David González espera ser campeón con América Foto: Jorge Orozco / El País

Tuvieron que pasar 41 minutos para que el visitante lograra el empate y ya ir cambiando las cosas en la cancha. Antes del gol de Marlon Torres, América de Cali sintió un duro golpe por el gol anulado de Tomás Ángel por offside, pero eso no fue impedimento para encontrar el empate antes de finalizar el primer tiempo.

América acaricia la final de la Copa Betplay

Y para que la tranquilidad fuera más certera, antes de finalizar la primera parte, América encontró en el venezolano Edson Tortolero el gol que decretó la remontada y que le permitió irse con la ventaja al entretiempo. Sociedad de Yeison Guzmán y Jhon Murillo para que el atacante lograra controlar con la derecha y lanzar el zurdazo cruzado y así dejar el 2-1 final.

¡GOLAZO Y REMONTADA DE @AmericadeCali ANTE INTER DE BOGOTÁ! Edson Tortolero pone el 2-1 del 'Escarlata'. #LACOPAxWIN 👹⚽🏆🔥 https://t.co/ADeTkfpiRI — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

América supo sufrir en Bogotá ante un complicado rival que solamente tiene como prioridad la Copa Betplay por la prematura eliminación en la Liga. Ahora, en el Pascual Guerrero la próxima semana, América espera recomponerse y hacer el trámite para clasificar a la final de la Copa Betplay e intentar ganarla por primera vez en su historia.