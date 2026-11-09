Tabla de Liga Betplay si Santa Fe gana ante el TAS por el caso Yhormar Hurtado: fatal golpe al América

La polémica continúa por el caso de Yhormar Hurtado en América de Cali, tras las reclamaciones por presuntas alineaciones indebidas del lateral derecho en el equipo rojo. Todo pasa porque el futbolista habría infringido la regla de la FIFA por firmar contrato con tres equipos diferentes en una misma temporada.

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Clubes como Boyacá Chicó, Jaguares de Córdoba e Internacional de Bogotá habían dado los primeros pasos, alzaron la voz y demandaron. Santa Fe también se unió a la protesta. Al final, los dos descendidos se retiraron y los dos clubes bogotanos se mantuvieron en la pugna.

Más exactamente, Yhormar Hurtado habría infringido el reglamento luego de disputar partidos oficiales con tres equipos diferentes en una misma temporada en año calendario (2026). Esto se habría consumado con el Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América de Cali de Colombia. Este es el principal argumento porque Inter y Santa Fe mantienen la queja ante el TAS y ahora se espera un veredicto.

Inter de Bogotá se sostiene en la demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y pide rectificación, lo que le daría un efecto negativo al América en la tabla de la Liga Betplay. No solo eso, sino que el equipo vallecaucano podría verse más perjudicado porque Santa Fe es rival directo en la zona alta.

Yhormar Hurtado en su presentación como fichaje de América de Cali. Foto: @AmericadeCali

Existe la posibilidad de que el caso definitivamente quede archivado en el TAS o se emitan castigos con multas o sanciones. El veredicto se conocerá a más tardar el próximo viernes, 13 de noviembre, un día antes de la última fecha del ‘Todos contra Todos’ que definirá el grupo de clasificados a cuadrangulares.

¿Qué pasa si el TAS falla a favor de Santa Fe e Inter Bogotá?

Si el fallo sale a favor de los demandantes, América de Cali tendría una resta de cuatro puntos en la tabla y Santa Fe sumaría dos. Es decir, que el club vallecaucano se complicaría en la pelea por ‘punto invisible’ y el ‘León’ abriría posibilidades para quedar como cabeza de serie.

Cabe recordar que Atlético Nacional tiene una casilla asegurada con la ventaja deportiva.

América quedaría con 32 puntos en la tabla, detrás de Deportivo Cali y Santa Fe y superaría al Bucaramanga, y alcanzaría el umbral de 33 unidades y quedaría a una victoria del punto invisible, dependiendo que el ‘azucarero’ no le gane al Tolima en la última fecha.

Atlético Nacional - 39 puntos Deportivo Cali - 34 Santa Fe - 33 América de Cali - 32 (DG - 19) Bucaramanga - 32 (13)

Eso sí, América ganando en la última fecha y derrotas de Deportivo Cali y Santa Fe, le dejarían con el punto invisible. Bucaramanga necesitaría esta misma ecuación, incluida pérdida del equipo Escarlata ante el Pereira.

Vale resaltar que también existe la posibilidad que al América de Cali le quiten puntos, pero no es necesario que el TAS decrete unidades para Santa Fe e Inter de Bogotá. Si eso es así, solo se mencionaría la caída del club caleño en la tabla hasta el cuarto lugar.