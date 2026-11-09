Autopista Sur tendrá cierres nocturnos por obras del Metro: estos son los desvíos y las fechas

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció nuevos cierres viales en la Autopista Sur de Bogotá por las obras de construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

Las intervenciones comenzarán el martes 17 de noviembre de 2026 y van a durar cerca de 3 meses, con restricciones en fines de semana y en el horario nocturno entre semana.

De acuerdo con la entidad, las medidas permitirán continuar con las labores de construcción de la Estación 9 SENA, las calzadas mixtas, el espacio público y las redes de servicio público que el proyecto abarca.

TransMilenio cerrará en un sentido una estación de la troncal norte: estas serán las rutas afectadas

Los cierres que se autorizaron abarcan la calzada mixta y la calzada exclusiva de TransMilenio en sentido sur - norte, entre la Calle 30 Sur y la Avenida Calle 8° Sur. También se cerrará del todo la calzada mixta en sentido norte - sur, entre la Avenida Calle 8° Sur y la avenida Primero de Mayo.

Las restricciones irán de lunes a viernes entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. Los fines de semana comenzarán el sábado el sábado a las 10:00 p.m. y acabarán el domingo a las 9:00 a.m. En caso de que el lunes sea festivo, el cierre se aplicará desde las 10:00 p.m. del domingo hasta las 9:00 a.m. del lunes.

Cambios en las rutas del SITP

Las rutas del SITP cuyo recorrido va por la Avenida NQS en dirección hacia el sur por la Autopista tendrán modificaciones, a que deberán tomar la Avenida Primero de Mayo al occidente y luego reincorporarse a la Autopista Sur, recorrido que en algunos casos puede alargar el tiempo de viaje.

La Secretaría Distrital informó que los ciclistas podrán continuar con sus recorridos habituales y que se habilitarán senderos peatonales señalizados debidamente. La entidad también le recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos, respetar las indicaciones de los auxiliares de tránsito y utilizar los paraderos autorizados.

Los cierres por la construcción de la primera línea del Metro no son algo nuevo, en octubre de 2024, se restringió el tránsito de vehículos particulares en la avenida Caracas, entre las calles 57 y 67, para facilitar las obras en los carriles centrales. En junio de 2025, la avenida Caracas volvió a tener cierres, esta vez entre las calles 19 y 22, con modificaciones en varias vías aledañas. Durante 2026 también se implementaron restricciones nocturnas en la avenida Primero de Mayo, entre las carreras 50 y 51, y en el sector de la avenida carrera 68.