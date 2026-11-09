Dávinson Sánchez enloquece a Cali: así fue el emotivo encuentro con hinchas; firmó autógrafos y hubo fotos

Dávinson Sánchez es como un ídolo local en la ciudad de Cali. Apenas llegó la Selección Colombia en el hotel de concentración, ‘Dao’ se acercó a donde estaban los hinchas, desvió el camino y firmó autógrafos y se tomó fotos. Los elogios por parte de varios que lo ven como un ejemplo a seguir no se hicieron esperar.

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Y es que Dávinson Sánchez es la primera vez que va a jugar muy cerca de su tierra natal con la camiseta de la Selección Colombia, pues es oriundo de Caloto, Cauca.

Muchos caucanos no lo pensarán dos veces e intentarán el viaje hasta la capital del Valle del Cauca para acompañar al defensa del Galatasaray y demás jugadores contra Chile.

En el video que ya circula por redes sociales se ve a Dávinson Sánchez con los hinchas de la Selección Colombia al lado del hotel de concentración. Allí muchos le gritan a ‘Dao’ que una foto o una firma, a lo que el central siempre estuvo dispuesto a hacer felices a los pequeños fanáticos de la ‘Tricolor’.

Llama la atención que apenas escuchó los gritos de los hinchas, Dávinson no titubeó y se acercó y compartió con ellos, unas fotos y unas firmas de camisetas y gorras. La gran mayoría eran niños acompañados por sus padres de familia. Este jugador ya es una insignia que está marcando a una generación.

La Selección Colombia ya está en Cali. En medio de la expectativa por el amistoso del próximo viernes ante Chile, Davinson Sánchez tuvo un gesto especial con los aficionados: se acercó a saludarlos, firmó autógrafos y compartió unos minutos con ellos. #VocesySonidos https://t.co/6yxZWpODhE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 10, 2026

Se espera que Dávinson Sánchez sea titular en el Pascual Guerrero ante Chile en el primer amistoso y pueda ratificar su condición como capitán de la Selección Colombia. Seguramente aparezca con Kevin Andrade en la dupla defensiva en el máximo escenario de la ciudad de Cali.

¿Cuándo juega Colombia vs. Chile?

Esta será la última reunión de la Selección Colombia antes de despedir el año 2026. Ante Chile se disputarán dos amistosos que ya están programados en el calendario de la FCF. Si Dávinson no es titular en Cali, seguro estará en el duelo en Santiago.

13 de noviembre de 2026

Partido: Colombia vs. Chile.

Colombia vs. Chile. Lugar : estadio olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia.

: estadio olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia. Hora : 7:00 p. m. (hora de Colombia).

: 7:00 p. m. (hora de Colombia). Canal de TV: Caracol y RCN

17 de noviembre de 2026

Partido: Chile vs. Colombia.

Chile vs. Colombia. Lugar : estadio Nacional, Santiago de Chile, Chile.

: estadio Nacional, Santiago de Chile, Chile. Hora : 6:00 p. m. (hora de Colombia).

: 6:00 p. m. (hora de Colombia). Canal de TV: Caracol y RCN

Defensas que acompañan a Dávinson Sánchez