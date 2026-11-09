Néstor Lorenzo confrontó lo de Jorge Carrascal: contó su versión y ventiló lo que pasó

Jorge Carrascal vive un gran presente en Flamengo de Brasil. A pesar de eso, Néstor Lorenzo no lo tuvo en cuenta para la última doble fecha de amistosos del año en donde la Tricolor tendrá doblete con Chile.

Una versión de prensa salió a exponer un supuesto desacuerdo entre el volante y el DT argentino. En días pasados dicho rumor apuntó a que Carrascal no “quería volver” mientras Lorenzo fuera el entrenador al mando.

Este lunes dos medios de comunicación tuvieron la chance de entrevistar al estratega en la previa del inicio de los trabajos con los 14 jugadores que ya llegaron a la concentración en Cali.

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A Caracol Televisión le respondió de entrada sobre el tema: “Jorge es un chicho del proceso, estuvo en Copa América, en el Mundial…”.

“Estamos viendo jugados, probando. La Selección está abierta para todos”, apuntó bajándole los humos a los rumores emitidos.

De manera tajante confrontó lo que sucedió en el Mundial 2026 con Carrascal: “No pasó nada. Es mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos”.

Eso sí, aceptó que hubo un “llamado de atención a jugadores que no habían jugado la noche anterior. Allá en Vancouver, porqué no querían atender a la prensa, porqué no habían jugado”.

A pesar de que el argentino hubiera dado un respuesta al respecto, dejó muchas dudas en el ambiente al comentar lo último sobre un “llamado de atención”.

“Está muy complejo”

Sobre esta situación, el periodista Felipe Sierra señaló el viernes pasado que la decisión de apartarse de la Selección Colombia es personal de Jorge Carrascal y estaría relacionada con diferencias con el técnico Néstor Lorenzo. “Yo se los había contado hace rato y es que hay un jugador que no quiere volver a la Selección Colombia hasta que Lorenzo se vaya”, afirmó en su canal de Kick.

El comunicador también aseguró que el entrenador estaría molesto con el mediocampista y otro futbolista, cuya identidad aún no ha sido confirmada. “Néstor Lorenzo también está molesto con Carrascal y con otro jugador por confirmar. Hay dos jugadores de la Selección Colombia que, después del partido con Ghana, estaban en una charla, uno de ellos era Carrascal, y en medio de esa charla rajaban de Néstor Lorenzo”, agregó.

Jorge Carrascal siendo parte de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Ante este panorama, Sierra considera que “está muy complejo” el regreso del jugador a la Tricolor de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030. “Hoy tienen opiniones divididas”, señaló.

Finalmente, explicó que el distanciamiento habría surgido después de que Carrascal, quien siempre respaldó al entrenador, se sintiera decepcionado por no tener participación en la Copa del Mundo. “Un jugador que siempre ha defendido a Néstor Lorenzo es Jorge Carrascal y se sintió traicionado por no haber jugando ni un solo minuto en el Mundial. En esa discusión de por qué no jugó, terminó la relación y está rota”, apuntó.

Jorge Carrascal era un convocado habitual en la lista de Néstor Lorenzo. Foto: Getty Images via AFP

Habrá que esperar a las próximas convocatorias para saber si se mantiene el distanciamiento entre las partes, una situación que recuerda al caso de Jhon Jáder Durán, quien tampoco ha vuelto a tener oportunidades en la Selección Colombia.