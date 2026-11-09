La sentida canción que le dedicó Héctor Zuleta a su hermano Kbeto en sus días de recuperación: “No desmayes”

El cantante de vallenato cristiano Héctor Zuleta, hijo del maestro Poncho Zuleta, le hizo un homenaje a su hermano Kbeto, quien se recupera tras un aparatoso accidente de tránsito que sufrió junto con su agrupación musical en Ariguaní, Magdalena.

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“Para mi hermano @kbetozuleta y agrupación, que hoy están pasando por una situación inesperada en sus vidas, hoy les recuerdo que Dios te dice: No desmayes, no te rindas”, se lee en la publicación.

Héctor Zuleta es médico de profesión, pero también recorre las diferentes zonas de Colombia llevando el mensaje de Jesús por medio de su música vallenata. En esta oportunidad, interpretó la canción “No te rindas” de Nancy Ramírez para decirle a su ser querido que Dios tenía un propósito en su vida.

“¿Será que yo tengo el derecho de protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno. Aunque esté triste y lleno de lamentos, no importa si estoy en malos momentos; yo sigo buscando su camino… Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran Rey, porque algo me recordaste: que el que venció fue Cristo, ya que luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado, y hoy sigue vivo”, se le escucha cantar.

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Héctor, el hermano de Kbeto, también reafirmó su fe y recordó que hace 15 años conoció a Jesucristo y decidió entregarle su corazón y su vida, una elección de la que asegura no se arrepentirá jamás.

Además, reiteró su convicción de que su hermano logró sobrevivir porque “Dios lo ha preservado para grandes propósitos”. Se conoció que Héctor Zuleta se congrega en la Iglesia Boston Central de la capital del Atlántico.

Kbeto se encuentra hospitalizado en la Clínica Iberoamericana en el norte de Barranquilla tras ser remitido en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea desde Valledupar, Cesar.

Según los primeros reportes entregados por las autoridades que atendieron el siniestro, ocurrido en inmediaciones del municipio de Bosconia, Cesar, hubo un saldo inicial de tres personas fallecidas, entre ellas los músicos Giovanni Lobo Albear y Harold Santana.