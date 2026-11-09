“No ha sido fácil”: Hermano de Kbeto Zuleta conmueve al hablar sobre la recuperación del cantante

Desde el pasado 26 de octubre de 2026, la familia del reconocido compositor vallenato Tomás Alfonso Zuleta Díaz, más conocido como Poncho Zuleta, enfrenta un difícil momento, luego del accidente que sufrió el bus en el que se movilizaba Kbeto Zuleta, uno de sus hijos, junto con otros integrantes de su agrupación musical.

Según los primeros reportes entregados por las autoridades que atendieron el siniestro, ocurrido en inmediaciones del municipio de Bosconia, Cesar, hubo un saldo inicial de cuatro personas fallecidas, entre ellas los músicos Giovanni Lobo Albear y Harold Santana.

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No obstante, en la madrugada del domingo 7 de noviembre, once días después de la tragedia, se conoció que entre los afectados que fueron trasladados a diferentes centros médicos, también falleció Radamel Uribe Navarro, otro músico que hacía parte de la agrupación y se desempeñaba como corista.

“No ha sido fácil”

Por eso, en medio del dolor y la angustia que ha generado esta situación, Héctor Arturo Zuleta, hermano de Kbeto Zuleta, subió al escenario en medio de una presentación musical para hablar sobre la evolución que ha tenido el artista en los últimos días y “el milagro” que esto representa para sus seres queridos.

En primer lugar, el también cantante expresó lo doloroso que ha sido para su familia enfrentar una noticia tan devastadora, pues aseguró que nadie está preparado para vivir una tragedia de esta magnitud.

No obstante, pese a lo complejo que ha sido el proceso, destacó la importancia que han tenido los mensajes de solidaridad, apoyo y consuelo que han recibido por parte de sus seguidores en medio de este difícil momento.

“Dios ha escuchado las oraciones, a pesar de lo duro y difícil, hemos visto la mano de Dios, hemos visto su poder, su respaldo y su rostro en cada uno de los aspectos que ha hecho posible que hoy mi hermano esté con vida”, comentó.

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Para quienes preguntar cómo se encuentra, Héctor Zuleta no solo confirmó que sigue evolucionando, sino que señaló que es un “milagro de Dios”, frase que, según él, le repite constantemente. “Le digo: ‘KB eres un milagro de Dios’, y no porque yo lo diga, sino que esperé aún que los mismos médicos dijeran: ‘no hay otra explicación; es un milagro’”, agregó.

En medio de su intervención, el hermano de Kbeto reafirmó su fe y recordó que hace 15 años conoció a Jesucristo y decidió entregarle su corazón y su vida, una elección de la que asegura no se arrepentirá jamás.

Además, reiteró su convicción de que su hermano logró sobrevivir porque “Dios lo ha preservado para grandes propósitos”.