En medio de la gira internacional que adelanta la cantante colombiana Karol G, titulada Viajando Por El Mundo Tropitour, uno de sus más recientes conciertos captó la atención de los internautas debido a un inesperado incidente que se presentó en el escenario y que no pasó desapercibido entre los asistentes.

El hecho ocurrió durante una presentación de la artista en Monterrey, México, donde un camarógrafo que se encontraba trabajando sobre la tarima, muy cerca de la intérprete de Tusa, terminó cayendo en medio del público luego de quedar enganchado a una estructura móvil o dispositivo aéreo, utilizado para realizar tomas y ofrecer otros ángulos del espectáculo.

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La caída de este trabajador quedó registrada en video y las imágenes no tardaron en viralizarse a través de redes sociales, donde varios usuarios expresaron su asombro y preocupación por las posibles consecuencias que pudo haber sufrido a causa de este impacto.

Según informó el medio local Info7, el accidente se presentó el pasado sábado 7 de noviembre, mientras la artista paisa interpretaba su canción Te llevas to. En medio de la presentación, el camarógrafo se encontraba realizando su trabajo cuando una cámara voladora se enredó accidentalmente con el equipo que llevaba consigo.

Segundos después, el dispositivo lo levantó de manera repentina y lo elevó varios metros por el aire, provocando este inesperado incidente que no solo sorprendió a algunos asistentes, sino que desató una ola de reacciones en las diferentes plataformas digitales.

Al parecer, Karol G no se habría percatado de lo ocurrido ya que, de acuerdo a lo que ve en las grabaciones difundidas, en ese momento estaba mirando hacia el lado contrario, por lo que continuó cantando sin interrupciones.

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¿Qué le pasó al camarógrafo?

De acuerdo con el diario mexicano MVS Noticias, poco después del accidente el camarógrafo se pronunció a través de las historias de su cuenta de Instagram (@camp_dad__), donde compartió imágenes desde el hospital y explicó que sufrió algunas fracturas, por lo que viajaría a Los Ángeles para continuar con su proceso de recuperación.

Además, publicó las imágenes del incidente que han circulado en redes, añadiendo algunas fotos de sus aparatos de trabajo que también habrían resultado afectados tras el impacto con el suelo.

Camarógrafo afectado tras caída en concierto de Karol G Foto: Instagram @camp_dad__

Independientemente de este accidente, el camarógrafo se mostró agradecido por haber tenido la oportunidad de grabar uno de los conciertos de Karol G, a quien se refirió como una de las “estrellas más grandes de la música en las plataformas digitales”.