Hay actores que logran conquistar al público con sus interpretaciones y permanecer en la memoria de varias generaciones, incluso muchos años después de sus más icónicas actuaciones. Ese es el caso de Brandon “Bug” Hall, quien alcanzó reconocimiento internacional por dar vida al inolvidable Alfalfa en la película Pequeños traviesos (The Little Rascals, título original en inglés), una comedia dirigida por Penelope Spheeris que se estrenó en 1994.

Sin embargo, pese a la popularidad que lo llevó a convertirse en una gran estrella de la industria del entretenimiento, el artista decidió abandonar Hollywood y adoptar un estilo de vida austero, cambiando los sets de grabación por una granja, donde vive junto a su esposa, Jill DeGroff, y sus cinco hijos.

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Aunque fue una decisión que, según mencionó, tomó de manera consciente, recientemente su nombre se convirtió en noticia tras aparecer en las plataformas digitales pidiendo ayuda económica para cubrir algunos gastos básicos de su hogar antes del nacimiento de su sexto hijo.

El exactor, de 41 años, explicó que se encuentra atravesando algunas dificultades domésticas y señaló que planea trasladarse con su familia a una zona rural de Arkansas.

“Estamos todos encantados de estar donde estamos e incluso estamos disfrutando de la vida rústica, pero falta menos de un mes para el sexto bebé y realmente necesito ayuda para ultimar los detalles antes de su llegada”, escribió Hall al anunciar su campaña en GoFundMe, con la que busca conseguir el respaldo de quienes estén dispuestos a colaborar con su familia en esta nueva etapa.

Tras conocer su petición, varias personas decidieron solidarizarse con la causa y brindarle apoyo económico a su familia. De hecho, la iniciativa, que recibió el nombre de Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six, tenía una meta inicial de 2.000 dólares y, según un reporte de TMZ, superó las expectativas.

Según informó el medio citado, la campaña consiguió recaudar más de 8.800 dólares, evidenciando la acogida que tuvo el anuncio de Hall.

Las críticas que recibió la campaña

Pese a que la campaña recibió una respuesta positiva, la petición del exactor también desató una ola de críticas en redes sociales, pues algunos usuarios cuestionaron que Hall y su pareja estuvieran esperando a su sexto hijo mientras, al mismo tiempo, exponen las dificultades económicas que atraviesan para cubrir sus necesidades.

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Entre las reacciones, uno de los internautas cuestionó que continuara ampliando su familia y le recomendó concentrarse en conseguir un empleo estable. Ante este comentario, Hall respondió: “Voy a seguir embarazando a mi esposa”.

Además, como respuesta a otras críticas, el actor señaló que tiene planes relacionados con su proyecto de vida en el campo, afirmando que se encuentra ocupado “construyendo una granja y alimentando a mi familia y a mi comunidad”.