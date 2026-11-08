Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos tras un parto de alto riesgo

Se confirmó del nacimiento de Kairo Rangel García, hijo de la modelo y creadora de contenido Karina García y del cantante de música urbana Kristian Rangel Betancur, conocido en la industria musical como Kris R.

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La pareja anunció la noticia mediante una publicación conjunta en la red social Instagram, acompañando las imágenes del recién nacido con la frase: “Kairo Rangel Garcia. Un amor para toda la vida”, mensaje que en pocas horas superó las 168.000 interacciones de apoyo por parte de seguidores y figuras del entretenimiento.

Para Karina García, de 36 años, se trata de su tercer hijo, sumándose a sus hijos Isabella Vargas García de 19 años y Valentino Mesa García de 6 años. En el caso de Kris R., de 25 años, el pequeño Kairo es su primer hijo.

A lo largo de los nueve meses, García documentó públicamente haber afrontado al menos cuatro ajustes en la fecha probable de parto, episodios de sangrado, amenaza de parto prematuro, así como cuadros de taquicardia y dificultad respiratoria.

La propia García explicó en su momento que el bebé presentaba una condición clínica comúnmente catalogada en términos coloquiales como “macrobebé”, factor que elevaba la complejidad del proceso de parto.

La pareja había manifestado con anterioridad que, tras este nacimiento, la creadora se sometería a un procedimiento de ligadura de trompas, determinando así la llegada de Kairo como el fin de su etapa de maternidad.

Karina García ha consolidado una audiencia numerosa en plataformas digitales a través de contenidos enfocados en estilo de vida, maternidad y moda, posicionándose como una de las creadoras de contenido más importantes del país.

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Por su parte, Kristian Rangel Betancur (Kris R.) se abre paso en la escena de la música urbana en Colombia, donde ha desarrollado su propuesta artística dentro del género del reguetón y el trap.

La relación sentimental entre ambos se hizo pública de manera explícita en junio de 2026, cuando confirmaron el embarazo mediante la frase: “Nuestro sueño más bonito viene en camino”.