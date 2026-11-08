Sofía y Antonella Petro se pronunciaron por polémica que rodea a su padre, Gustavo Petro: “Comparecerá ante la justicia”

En medio de la polémica que rodea al expresidente Gustavo Petro, sus hijas, Sofía y Antonella, fijaron su posición frente a las denuncias que han surgido en los últimos días, a través de una carta.

El documento se conoce luego de que este medio publicara, el pasado 25 de octubre, una entrevista con Deicy Jiménez, quien denunció la presunta existencia de una red de cerca de 40 mujeres que habrían recibido contratos con el Estado a cambio de favores sexuales para el político.

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En el escrito, ambas mujeres hicieron énfasis en la importancia de tomar en serio los señalamientos y garantizar la protección de quienes denuncian. “Como feministas, siempre será nuestro deber hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y pedir que sean protegidas. El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, manifestaron.

En esa misma línea, insistieron en que las investigaciones deben avanzar con un enfoque de género.

“No tomar esta posición significaría dar crédito a las respuestas misóginas que se activan sistemáticamente siempre que una mujer hace una denuncia. No debemos permitir ese precedente y este es el motivo por el que decidimos escribir estas palabras. Pedimos que las investigaciones avancen con toda celeridad y tengan en cuenta una perspectiva de género en su análisis del caso”, agregaron.

Sin embargo, también plantearon una reflexión sobre el contexto político en el que se conocen los señalamientos. Al identificarse como “militantes de izquierda”, señalaron que es posible defender los principios feministas y, al mismo tiempo, analizar el uso político que podría hacerse de estas denuncias.

Deicy Jiménez y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Según expresaron, algunos sectores de la derecha estarían aprovechando las reivindicaciones de las presuntas víctimas para cuestionar a la izquierda, pese a que, desde su perspectiva, históricamente han desconocido o minimizado las luchas por la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTIQ.

La carta también aborda la posición de ambas como hijas del exmandatario. En ese sentido, aseguraron que confían en que su papá responderá ante la justicia, pero dejaron claro que ese respaldo familiar no implica renunciar a sus convicciones.

Sofía y Antonella Petro publicaron esta carta refiriéndose al escandalo que rodea a su papá. Foto: Instagram @sofiapetroa

“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él. Sabe él, más que nadie, que durante su gobierno y desde antes ha tenido a unas críticas feministas en casa, críticas de comportamientos machistas. Sabe que estaremos para él, a la vez que no renunciaremos a nuestras posiciones políticas y éticas”, dice el escrito.

Luego, añaden: “Mucho antes de esta denuncia y, sobre todo, más allá de ella, su vida pública y privada ha pasado por un escrutinio minucioso que a ningún otro político se le ha hecho en este país. Ojalá se tuviera esa misma vara para todos. De ese escrutinio de décadas nunca ha sido comprobado ningún hecho de corrupción. Por ello, y porque fuimos educadas en casa en el respeto por lo público, confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario público. En cualquier caso, lo que creamos poco importa: es la justicia la encargada de determinar la verdad”.

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Finalmente, reconocieron que, “probablemente estas palabras serán insuficientes como feministas, insuficientes como mujeres de izquierda, insuficientes como hijas. Dentro de esa imperfección y contradicción, buscaremos ser lo más fieles posible a las personas que procuramos ser”.