Nana Calistar lanzó sus predicciones para este domingo: algunos signos deberán cuidarse de los ex, los celos y las decepciones

Para este domingo, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este domingo, 8 de noviembre de 2026

Aries

“Puedes buscar una reconciliación sin exigir que acepten. Evita retos que usan tu orgullo para meterte en problemas. Un cambio de look puede entusiasmarte, pero no le encargues resolverte la vida. Pedir cariño es válido; presionar no lo vuelve más sabroso”.

Tauro

“No pongas exámenes de sorpresa de amor ni provoques celos para sentirte importante. Una salida puede despertar atracción, pero pagar la cena no compra besos. Tu negocio necesita decisiones y responsables claros. Menos interrogatorio y más atención a lo tuyo”.

Géminis

“Ordena las responsabilidades por su urgencia real y reparte las tareas completas, no solamente mandados. Prepara los gastos conocidos. un día complicado no obliga a buscar al ex. Y antes de repartir consejos, cumple uno que te ayude a acomodar tu vida”.

Cáncer

“No compares la convivencia con el anuncio perfecto de alguien que vive lejos. Habla de lo que falta sin presentar competidores. En trabajo y ventas, explica qué sabes hacer y facilita que te compren. Usa el colmillo para abrir oportunidades, no para morder todo”.

Leo

“No pagues favores con obediencia. Tu negocio necesita precios que reconozcan lo que sabes y límites para los encargos extras. En el amor, deja que también te consientan: recibir cariño no significa firmar un pagaré sentimental”.

Virgo

“Deja de cobrarle intereses al coraje. Perdonar no obliga a devolver la confianza. Dos personas podría mostrar interés: fíjate quién quiere conocerte más allá del cuerpazo. En pareja, recupera el coqueteo; no todo mensaje debe decir ‘compra papel’”.

Libra

“Antes de celebrar un compromiso, hablen de cómo lo vivirían. Reconoce tus avances sin cambiar la meta cada vez que te acercas. Si quedó una promesa pendiente, atiéndela. La disculpa sirve más cuando trae solución que cuando viene rellena de pretextos”.

Escorpio

“Revisa si todavía deseas ese sueño o si lo conservas para impresionar. En pareja, expresa lo que disfrutas sin fingir entusiasmo. Podrían llegar noticias alentadoras. Recibe el reconocimiento: hacerte menos no te vuelve humilde, nomás te borra el mérito”.

Sagitario

“Disfruta el encuentro amoroso sin convertir cada silencio en investigación. No suspendas tu vida por una invitación de último minuto. Explora oportunidades laborales y deja los chismes donde llegaron. Una buena amistad también te quiere cuando no traes fiesta incluida”.

Capricornio

“Deja de decir ‘a ver’ cuando ya sabes que no quieres. Decide sin tantos pretextos y evita contar intimidades familiares para lucirte. Aparta dinero con un propósito claro. Tu firmeza se demuestra cumpliendo tus decisiones, no haciendo enorme el discurso”.

Acuario

“No necesitas resolverle la vida a alguien para merecer su compañía. Descubre otra faceta de tu pareja y permite que te enseñe algo: Antes de una compra importante, revisa espacio y utilidad. Que lo bonito no termine obligándote a caminar de ladito en tu casa”.

Piscis

“No guardes agravios para estrenarlos durante la comida. Habla del problema sin atacar heridas personales. En pareja, recuperen experiencias propias y algo nuevo que contarse. Una sorpresa familiar podría alegrarte; disfrútala sin cargar tú con toda la organización”.