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“No cometas este error”: la tajante advertencia de Walter Mercado signo por signo para este 7 de noviembre

El astrólogo dejó una huella que sigue impactando a sus fieles seguidores.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

6 de noviembre de 2026 a las 10:15 p. m.
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión.
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Bajo la lluvia de estrellas Perseidas: Nuevas suertes se despliegan para algunos signos
Signos zodiacales y fortuna celestial: Aries experimentarán un cambio cósmico tras la lluvia de estrellas Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Aries (20 de marzo - 18 de abril): La recomendación central para los nacidos bajo este signo es mantener la neutralidad y alejarse de comentarios o chismes en el entorno laboral. La observación pasiva se proyecta como una oportunidad de aprendizaje. Se sugiere mantener una actitud mental positiva y renovar patrones de pensamiento recurrentes.
    • Números de suerte: 30, 15, 44.
  • Leo (22 de julio - 21 de agosto): Se enfatiza la importancia de escuchar las intuiciones y priorizar la comunicación en las relaciones sentimentales. La jornada resulta favorable para concertar decisiones en pareja, especialmente las relacionadas con adquisiciones o viajes, mediante el diálogo respetuoso.
    • Números de suerte: 7, 11, 35.
  • Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): El panorama aconseja paciencia y adaptabilidad ante eventuales desacuerdos interpersonales. Evitar el enfoque desmedido en detalles menores evitará conflictos innecesarios durante el día.
    • Números de suerte: 24, 9, 30.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

  • Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Se aconseja tomar distancia de presiones externas en la toma de decisiones. En el ámbito económico, se registra una reactivación; no obstante, cualquier propuesta de compra, venta o inversión en el exterior debe analizarse con cautela.
    • Números de suerte: 9, 22, 5.
  • Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Las proyecciones señalan un clima favorable para el fortalecimiento de compromisos afectivos y el diálogo en el amor. Asimismo, el consejo o apoyo de una figura femenina cercana (madre, hermana o amiga) resultará clave para la ejecución de proyectos personales.
    • Números de suerte: 36, 18, 4.
  • Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): La perseverancia y la templanza son las virtudes sugeridas para abordar situaciones de incertidumbre en proyectos o relaciones. Se recomienda mantener una postura reflexiva y buscar fuerza interna frente a escenarios confusos.
    • Números de suerte: 4, 31, 8.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

Aries, Leo, Libra y Acuario verán una suerte transformada en trabajo y emociones.
Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Es un momento propicio para emprender proyectos nuevos y evaluar el círculo social. Las predicciones sugieren dejar atrás relaciones o situaciones conflictivas del pasado que no aportan al desarrollo presente.
    • Números de suerte: 2, 21, 7.
  • Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): El mensaje invita a asumir la autonomía personal y la responsabilidad en las propias acciones, sin depender de terceros para alcanzar las metas individuales y el bienestar familiar.
    • Números de suerte: 15, 9, 34.
  • Acuario (19 de enero - 17 de febrero): Se prevé una jornada caracterizada por la recepción de noticias o contactos del exterior sobre logros y adquisiciones. El entorno afectivo ofrece respaldo, y las tendencias marcan dinamismo en asuntos de ingresos y bienestar.
    • Números de suerte: 48, 32, 10.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Es hora de sumergirse en las previsiones astrológicas para estos signos en cuanto a salud, amor y carrera.
Con el noveno mes del año a punto de comenzar. Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Cáncer (20 de junio - 21 de julio): El horóscopo advierte sobre la necesidad de establecer límites y evitar la sobrecarga de responsabilidades ajenas, en particular con familiares y amigos. Es prioritario equilibrar la actividad del día con el descanso adecuado.
    • Números de suerte: 1, 45, 41.
  • Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre): Se proyecta un periodo propicio para materializar ideas de negocio o laborales. Asuntos que permanecían estancados podrían mostrar avances, sumado a la posibilidad de recibir ingresos económicos de fuentes no previstas.
    • Números de suerte: 23, 2, 33.
  • Piscis (18 de febrero - 19 de marzo): La prudencia verbal y la discreción son las pautas centrales para evitar propalar rumores que afecten a terceros. Adicionalmente, se sugiere realizar actos de empatía o solidaridad hacia personas necesitadas.
    • Números de suerte: 21, 19, 14.