“No cometas este error”: la tajante advertencia de Walter Mercado signo por signo para este 7 de noviembre

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Signos zodiacales y fortuna celestial: Aries experimentarán un cambio cósmico tras la lluvia de estrellas Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril): La recomendación central para los nacidos bajo este signo es mantener la neutralidad y alejarse de comentarios o chismes en el entorno laboral. La observación pasiva se proyecta como una oportunidad de aprendizaje. Se sugiere mantener una actitud mental positiva y renovar patrones de pensamiento recurrentes.

La recomendación central para los nacidos bajo este signo es mantener la neutralidad y alejarse de comentarios o chismes en el entorno laboral. La observación pasiva se proyecta como una oportunidad de aprendizaje. Se sugiere mantener una actitud mental positiva y renovar patrones de pensamiento recurrentes. Números de suerte: 30, 15, 44.

Leo (22 de julio - 21 de agosto): Se enfatiza la importancia de escuchar las intuiciones y priorizar la comunicación en las relaciones sentimentales. La jornada resulta favorable para concertar decisiones en pareja, especialmente las relacionadas con adquisiciones o viajes, mediante el diálogo respetuoso.

Se enfatiza la importancia de escuchar las intuiciones y priorizar la comunicación en las relaciones sentimentales. La jornada resulta favorable para concertar decisiones en pareja, especialmente las relacionadas con adquisiciones o viajes, mediante el diálogo respetuoso. Números de suerte: 7, 11, 35.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): El panorama aconseja paciencia y adaptabilidad ante eventuales desacuerdos interpersonales. Evitar el enfoque desmedido en detalles menores evitará conflictos innecesarios durante el día.

El panorama aconseja paciencia y adaptabilidad ante eventuales desacuerdos interpersonales. Evitar el enfoque desmedido en detalles menores evitará conflictos innecesarios durante el día. Números de suerte: 24, 9, 30.



Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Se aconseja tomar distancia de presiones externas en la toma de decisiones. En el ámbito económico, se registra una reactivación; no obstante, cualquier propuesta de compra, venta o inversión en el exterior debe analizarse con cautela.

Se aconseja tomar distancia de presiones externas en la toma de decisiones. En el ámbito económico, se registra una reactivación; no obstante, cualquier propuesta de compra, venta o inversión en el exterior debe analizarse con cautela. Números de suerte: 9, 22, 5.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Las proyecciones señalan un clima favorable para el fortalecimiento de compromisos afectivos y el diálogo en el amor. Asimismo, el consejo o apoyo de una figura femenina cercana (madre, hermana o amiga) resultará clave para la ejecución de proyectos personales.

Las proyecciones señalan un clima favorable para el fortalecimiento de compromisos afectivos y el diálogo en el amor. Asimismo, el consejo o apoyo de una figura femenina cercana (madre, hermana o amiga) resultará clave para la ejecución de proyectos personales. Números de suerte: 36, 18, 4.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): La perseverancia y la templanza son las virtudes sugeridas para abordar situaciones de incertidumbre en proyectos o relaciones. Se recomienda mantener una postura reflexiva y buscar fuerza interna frente a escenarios confusos.

La perseverancia y la templanza son las virtudes sugeridas para abordar situaciones de incertidumbre en proyectos o relaciones. Se recomienda mantener una postura reflexiva y buscar fuerza interna frente a escenarios confusos. Números de suerte: 4, 31, 8.



Aire: Géminis, Libra y Acuario

Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Es un momento propicio para emprender proyectos nuevos y evaluar el círculo social. Las predicciones sugieren dejar atrás relaciones o situaciones conflictivas del pasado que no aportan al desarrollo presente.

Es un momento propicio para emprender proyectos nuevos y evaluar el círculo social. Las predicciones sugieren dejar atrás relaciones o situaciones conflictivas del pasado que no aportan al desarrollo presente. Números de suerte: 2, 21, 7.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): El mensaje invita a asumir la autonomía personal y la responsabilidad en las propias acciones, sin depender de terceros para alcanzar las metas individuales y el bienestar familiar.

El mensaje invita a asumir la autonomía personal y la responsabilidad en las propias acciones, sin depender de terceros para alcanzar las metas individuales y el bienestar familiar. Números de suerte: 15, 9, 34.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero): Se prevé una jornada caracterizada por la recepción de noticias o contactos del exterior sobre logros y adquisiciones. El entorno afectivo ofrece respaldo, y las tendencias marcan dinamismo en asuntos de ingresos y bienestar.

Se prevé una jornada caracterizada por la recepción de noticias o contactos del exterior sobre logros y adquisiciones. El entorno afectivo ofrece respaldo, y las tendencias marcan dinamismo en asuntos de ingresos y bienestar. Números de suerte: 48, 32, 10.



Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Con el noveno mes del año a punto de comenzar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer (20 de junio - 21 de julio): El horóscopo advierte sobre la necesidad de establecer límites y evitar la sobrecarga de responsabilidades ajenas, en particular con familiares y amigos. Es prioritario equilibrar la actividad del día con el descanso adecuado.

El horóscopo advierte sobre la necesidad de establecer límites y evitar la sobrecarga de responsabilidades ajenas, en particular con familiares y amigos. Es prioritario equilibrar la actividad del día con el descanso adecuado. Números de suerte: 1, 45, 41.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre): Se proyecta un periodo propicio para materializar ideas de negocio o laborales. Asuntos que permanecían estancados podrían mostrar avances, sumado a la posibilidad de recibir ingresos económicos de fuentes no previstas.

Se proyecta un periodo propicio para materializar ideas de negocio o laborales. Asuntos que permanecían estancados podrían mostrar avances, sumado a la posibilidad de recibir ingresos económicos de fuentes no previstas. Números de suerte: 23, 2, 33.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo): La prudencia verbal y la discreción son las pautas centrales para evitar propalar rumores que afecten a terceros. Adicionalmente, se sugiere realizar actos de empatía o solidaridad hacia personas necesitadas.

La prudencia verbal y la discreción son las pautas centrales para evitar propalar rumores que afecten a terceros. Adicionalmente, se sugiere realizar actos de empatía o solidaridad hacia personas necesitadas. Números de suerte: 21, 19, 14.

