María Isabel Urrutia es acusada por la Fiscalía: son dos delitos y contrato de 4 mil millones cuando fue ministra de Petro

Un lamentable momento para el deporte colombiano. Una de las glorias del país, medallista de oro olímpica en el levantamiento de pesas, María Isabel Urrutía Ocoró, vuelve a ser acusada por la Fiscalía General de la Nación y presuntamente hay dos delitos que la tienen enredada, además de un contrato firmado por 4 mil millones de pesos cuando estuvo a cargo de la cartera deportiva del Estado.

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En sus canales oficiales, la Fiscalía comunicó que María Isabel Urutía es acusada formalmente por presuntas irregularidades en un contrato superior a los 4.950 millones de pesos colombianos para implementar un sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol.

Además, la acusación incluye los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Entre las irregularidades identificadas por la Fiscalía que forzaron la acusación, figuran la ausencia de estudios de mercado y procedimientos para determinar el valor del contrato y sus costos.

María Isabel Urrutia Ministra del Deporte Bogota agosto 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Durante ese proceso, se habrían desatendido las advertencias de los equipos técnicos y jurídicos del Ministerio sobre posibles vicios en el proceso.

Según el ente acusador, se conoció que el convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 2022 y que su ejecución, presuntamente, fue condicionada a la subcontratación de una particular previamente definida.

María Isabel Urrutía en la mira de la Fiscalía

MinDeporte era el encargado de implementar la herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso a quienes tuvieran impedimentos para hacerlo.

Según la Fiscalía, Urrutía, entonces jefe de la cartera deportiva, contrató directamente mediante la figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo, por más de 4.950 millones, con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes.

Se agrega que Urrutia Ocoró desestimó las comunicaciones técnico y jurídicas del Ministerio, que alertaban de las ilegalidades de varios trámites durante esa etapa precontractual. Ella celebró el convenio el 30 de diciembre de 2022.

Hinchas 'azules' alentando a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá. Foto: Colprensa - John Paz

Cabe recordar que en años anteriores, las autoridades del fútbol colombiano intentaron poner en marcha un plan con tecnología biométrica para el ingreso de los estadios, pero la iniciativa ha sido fallida y todo quedó en el discurso.

Otra acusación para Urrutía Ocoró

No es algo nuevo. En junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ya había presentado acusación formal contra la exministra María Isabel Urrutia por su presunta responsabilidad en la firma irregular de más de 100 contratos de prestación de servicios, suscritos en los últimos días de su gestión.

Según la investigación del ente acusador, los contratos en cuestión habrían sido tramitados y celebrados sin cumplir los principios y procedimientos establecidos en la normativa de contratación pública vigente, lo que podría configurar una violación al marco legal que rige la administración de los recursos del Estado.

De la gloria, a responder ante la justicia

María Isabel Urrutia es considerada una de las deportistas más importantes de la historia de Colombia por ganar la primera medalla de oro olímpica del país, el 20 de septiembre del 2000.

María Isabel Urrutía en los Juegos Olímpicos Foto: Getty Images

Su hazaña se logró en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 en el levantamiento de pesas, en la categoría de los 75 kilogramos. Fue la primera vez que se escuchó el himno nacional en lo más alto de un podio olímpico.