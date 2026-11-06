“Chao, Petro”: Ernesto Benjumea, actor que votó por Petro, se despacha contra el exmandatario por escándalo sexual

El actor colombiano Ernesto Benjumea, quien en el año 2022 manifestó públicamente su respaldo a la campaña presidencial de Gustavo Petro, emitió duras declaraciones a través de sus redes sociales en las que cuestionó el desempeño del exmandatario y sostuvo que el país requiere una renovación.

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El pronunciamiento del artista se dio en medio de la controversia pública generada por señalamientos sobre supuestas irregularidades en la contratación estatal durante la anterior administración.

En la publicación compartida en su perfil de X, Benjumea expresó su desencanto frente a la forma en que Petro ejerció la Presidencia de la República.

“Petro no asumió la dignidad de su cargo ni fue capaz de gobernar para el país entero. Su comportamiento fue irresponsable con el país y con la izquierda”, manifestó en su pronunciamiento.

En el mismo texto, el actor calificó la coyuntura política actual con el término “estúpido-cracia” y enfatizó la necesidad de que surjan nuevas figuras en el panorama nacional: “Urgen nuevos líderes. Es inaceptable e imperdonable. Chao, Petro”, puntualizó.

Petro no asumió la dignidad de su cargo ni fue capaz de gobernar para el país entero. Su comportamiento fue irresponsable con el país y con la izquierda. Urgen nuevos líderes. El gobierno Petro desembocó en la estupido-cracia de hoy, es inaceptable e imperdonable. Chao Petro. — Ernesto Benjumea (@ebenjumea) November 6, 2026

Aunque en 2022 el expresidente Petro llegó a agradecer en redes sociales el apoyo del actor afirmando que “el cambio debe ser una explosión de arte y de cultura”, Benjumea ya había expresado profundos reparos institucionales durante el ejercicio del mandato.

El 23 de abril de 2025, el artista cuestionó públicamente la dirección de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), haciendo un llamado a preservar la imparcialidad y la diversidad conceptual en medios del Estado.

En aquella ocasión, Benjumea sostuvo que “que el gobierno cometa los mismos errores de los privados con el manejo parcializado de los medios de comunicación pública no es balance informativo; el gobierno está de paso, el Estado permanecerá”, concluyendo que los medios públicos debían ser un “ejemplo de pluralidad, no trinchera”.

El reciente pronunciamiento del actor se produjo tras la difusión de un mensaje publicado por la periodista Paola Herrera, quien opinó sobre la publicación de un video presentado el pasado 4 de noviembre por Deicy Jiménez.

En dicho video, Jiménez atribuyó imágenes y audio al expresidente Petro para respaldar denuncias sobre la supuesta entrega de contratos a cambio de favores sexuales durante su gobierno.

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Respecto a este tema, figuras de distintos sectores políticos han manifestado sus posturas. Mientras la concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez sugirió que la justicia debe evaluar si hubo uso indebido de recursos públicos, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela aclaró que las autoridades competentes son los organismos responsables de evaluar su validez probatoria dentro de un proceso legal.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza señaló que, de comprobarse algún tipo de condicionamiento contractual, la situación constituiría un abuso de poder.