“Un milagro”: Johanna Fadul mostró el procedimiento médico con el que busca volver a ser madre tras la muerte de sus hijas

La actriz colombiana Johanna Fadul y su esposo, el cantante y actor Juanse Quintero, hicieron público a través de sus redes sociales el procedimiento médico de fertilización asistida al que se sometieron para lograr un nuevo embarazo.

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La pareja, que ha hablado abiertamente sobre su deseo de ser padres nuevamente tras la pérdida de sus gemelas sufrida años atrás, mostró imágenes que documentan desde la extracción de óvulos hasta la posterior transferencia del embrión.

Según lo expuesto por la propia actriz en su cuenta oficial de Instagram, el tratamiento incluyó etapas clave de la fertilización. En los registros compartidos —algunos con fechas a partir de octubre de 2025—, Fadul mostró fragmentos de sus consultas médicas, los controles de ecografía y el seguimiento antes de la intervención final.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje sobre el camino que recorrieron como pareja para cumplir nuevamente su deseo de convertirse en padres. “Hay milagros que comienzan mucho antes de hacerse realidad, comienzan con una oración, un sueño y un corazón que nunca pierde la fe”, escribió Fadul en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Quintero acompañó a la actriz durante todo el proceso clínico. En los momentos previos a la transferencia embrionaria, el artista dedicó unas palabras de fe para pedir por la evolución favorable de la fertilización, un aspecto espiritual muy característico de la pareja a lo largo de su búsqueda familiar.

La búsqueda de un nuevo embarazo por parte de Fadul y Quintero se da después de un antecedente complejo en su historia personal y médica.

En el año 2015, cuando la pareja residía en México, se encontraba a la espera de sus hijas gemelas, Antonella y Anabella.

Una mañana, Fadul notó que no sentía los movimientos de sus hijas y buscó atención médica. “Días antes me habían hecho ecografía, estaban perfectas, medían prácticamente lo mismo, y un día me despierto y no las siento”, recordó.

En el séptimo mes de gestación, y tras controles que mostraban una evolución normal, se presentaron complicaciones severas.

Pese a las alternativas planteadas para intentar rescatar a una de las niñas, las condiciones obligaron a inducir el parto.

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Posterior a este hecho, la salud de Fadul se vio afectada. La actriz ha señalado en entrevistas previas que enfrentó alteraciones en su ciclo menstrual y que los chequeos posteriores evidenciaron la presencia de cicatrices uterinas, entre otros factores anatómicos que dificultaron una concepción por vía natural durante casi una década, llevando a la pareja a acudir a la medicina especializada.

La publicación del video generó comentarios entre los más de seis millones de seguidores de la actriz en redes, donde colegas del medio del entretenimiento y usuarios manifestaron su solidaridad y buenos deseos ante la noticia.