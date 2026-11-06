Real Madrid anuncia importante ayuda para Colombia: ministro Mauricio Gómez se reunió con Florentino Pérez

Una importante noticia para Colombia este viernes, 6 de noviembre. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, se reunió con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, e hicieron un anuncio de interés para el país.

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Nuevamente, a través de la Fundación Real Madrid, el club merengue se comprometió a ayudar a Colombia. Ahora, llevando programas deportivos a los territorios afectados por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

Ministro Mauricio Gómez: “Florentino Pérez está firme por la patria”

“Estamos felices con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que está firme por la patria, ayudando a nuestro país en estos momentos. Se ha comprometido con la Fundación del Real Madrid para escuelas deportivas en las zonas afectadas por el terremoto”, dijo el ministro Mauricio Gómez, en un video oficial y publicado en su cuenta de X.

Al lado de Gómez, Florentino Pérez tomó la palabra y dijo: “Nosotros hemos colaborado siempre con Colombia, y más desde el terremoto, con escuelas sociodeportivas. Aquí está el que lleva la Fundación del Real Madrid, con los temas sociodeportivos, para colaborar con lo que haga falta y devolver un poquito la ilusión después de la tragedia”.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, se reunió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para llevar programas deportivos a los territorios afectados por el terremoto en Colombia. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/kvNzUR2LI7 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2026

“Son más de 60 mil niños, en los últimos 18 años, los que ha ayudado la Fundación del Real Madrid en nuestro país”, dijo Mauricio Gómez. Allí, Florentino Pérez intervino: “Pues son pocos para los que queremos ayudar”.

Finalmente, la interacción entre ambos acabó con un abrazo y con el ministro Gómez diciendo: “Presidente, firme por la patria. Gracias por todo el cariño siempre”.

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Mauricio Gómez se encuentra en Madrid, España, como integrante de la delegación oficial del gobierno de Abelardo De La Espriella. Junto al ministro también está el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y todos cumplen con una agenda oficial que incluye visitas y reuniones con empresarios e inversionistas.