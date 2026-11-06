Tres bajas de golpe en Atlético Nacional: se pierden la semifinal de Copa ante Once Caldas

Atlético Nacional fue el gran afectado tras conocerse las convocatorias de la Selección Colombia de mayores, Sub-19 y Sub-17. Lucas González perdió nueve jugadores, aunque solo tres de ellos hacen habitual presencia en el equipo principal.

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Algunos de ellos ya tuvieron que abandonar la sede de Guarne para unirse a los entrenamientos, mientras que otros estarán disponibles para el partido de este sábado frente a Deportivo Pereira y luego saldrán para unirse a los trabajos de la Tricolor.

Las tres bajas principales son:

Felipe Marín (Volante) - Convocado a la Selección Colombia Sub-19

- Convocado a la Selección Colombia Sub-19 Samuel Velásquez (Lateral izquierdo) - Convocado a la Selección Colombia

- Convocado a la Selección Colombia Juan Manuel Rengifo (Volante) - Convocado a la Selección Colombia

A esa lista también se suman José Escorcia y Simón García, convocados por la Selección Colombia Sub-17, junto a Cristian Arboleda, Edwin Echeverría, Jhan Carlos Moreno, Nicolás Bernal y próximamente también Samuel Martínez.

Atlético Nacional hizo la gestión para que Felipe Marín, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo pudieran estar disponibles; sin embargo, el reglamento ampara a la Federación Colombiana de Fútbol para poderlos citar si así lo desean los entrenadores.

El cuadro verdolaga esperaba que Néstor Lorenzo hiciera una excepción como pasó con Álvaro Montero, que se quedará en Boca Juniors para la semifinal de Copa Argentina, pero en el caso de Velásquez y Rengifo no fue posible.

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Ambos futbolistas son esperados desde el próximo domingo para unirse a la concentración y, por ende, se perderán el partido de ida contra Once Caldas programado para el 10 de noviembre en el Estadio Palogrande de Manizalez.

Velásquez y Rengifo estarán con la Selección Colombia de mayores hasta el 17 de noviembre, fecha del segundo partido amistoso contra Chile. Eso significa que llegarían sobre el tiempo para el primer partido de los cuadrangulares en la Liga BetPlay.

Samuel Velásquez celebrando su gol con Colombia, ante Perú, en amistoso fecha FIFA de octubre. Foto: Getty Images

El caso de Felipe Marín

Sobre el caso específico de Felipe Marín, canterano de Atlético Nacional, hubo conversaciones internas para que se pudiera quedar en Medellín, pero el técnico César Torres lo pidió para el torneo amistoso que disputará la Sub-19 en Atlanta (Estados Unidos).

Dicho compromiso va del 10 de noviembre al 17 de noviembre, es decir, en las mismas fechas que estará concentrada la Selección de Néstor Lorenzo para sus duelos contra Chile.

En ese orden de ideas, Nacional tiene que buscar opciones en la nómina para reemplazar a dichos jugadores en el duelo ante Once Caldas y, posiblemente, el debut en cuadrangulares.

Jorman Campuzano tomaría el lugar de Marín, Milton Casco cubriría la zona de Velásquez y Rengifo tiene dos jugadores de renombre que pueden cumplir su función como James Rodríguez y Edwin Cardona.