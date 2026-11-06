Crisis de Ueno Bank en Paraguay afectó de frente a Conmebol: dineral en pérdidas es alto

Próximamente se jugarán las finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana organizadas por Conmebol.

Dicha organización en cabeza del presidente paraguayo, Alejandro Domínguez sufrió también las pérdidas de la intervención a la entidad Ueno Bank que ha sido noticia en todo el continente sudamericano.

Según lo ha revelado el medio de dicho país, TN: “La Conmebol es uno de los mayores afectados por la crisis del Ueno Bank en Paraguay: tenía depósitos por US$14 millones”.

Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay, en medio del escándalo de Ueno Bank

Renunció el ministro del Interior de Paraguay en medio de la crisis política por el colapso de Ueno Bank

Dicha contingencia despertó la preocupación en el balompié paraguayo y sudamericano. Sin embargo, “desde la Conmebol llevaron tranquilidad y aseguraron que la inversión no compromete el funcionamiento de la entidad ni la realización de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana”.

Aunque se trate de un monto millonario el que se vea comprometido para la Conmebol, estos dieron explicaron que se trata de “apenas el 2,5% de sus ingresos y que no afecta el flujo de fondos necesario para cumplir con los compromisos deportivos”.

Selección de Paraguay se pronunció

Miguel Almirón, uno de los referentes de la albirroja fue consultado por la problemática en Estados Unidos donde milita con Atlanta United de la MLS.

Allí precisó que no es de su interés tocar el tema, pero espera que se solucione por el bien de la gente trabajadora que depositó sus ahorros en dicha entidad que se fue a la quiebra.

Miguel Almirón fue consultado en Estados Unidos sobre el caso e ueno bank en Paraguay y esto fue lo que respondió 🎙🇵🇾⚽️ https://t.co/T9MJJzpoL8 — Ale Silva (@alesilvaper) November 6, 2026

Asimismo, se conoció a través del mismo medio en mención que otros jugadores de dicha selección sí se pronunciaron y mostraron su descontento: “Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas”, señalan.

“No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente. “Vamos a defender lo que es nuestro, con la ley en la mano”, se pusieron del lado de los paraguayos más afectados.

Finalmente, como portadores de un mensaje de esperanza para su compatriotas emitieron: “Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto”.

¿Qué pasó con Ueno Bank en Paraguay?

Ueno Bank, una entidad digital de Paraguay, quedó en el centro de una crisis financiera y política después de que el Banco Central dispusiera su resolución el 3 de noviembre de 2026. La decisión se tomó al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, además de irregularidades en créditos concedidos a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, su controlador.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. Foto: Redes sociales Santiago Peña

La medida suspendió los servicios y cerró las sucursales, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas. El Fondo de Garantía de Depósitos cubrirá los ahorros hasta el límite legal, mientras las autoridades organizan el pago y la transferencia de cuentas.

La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades e imputó a directivos. El caso también salpicó al presidente Santiago Peña por sus vínculos empresariales con el grupo y desencadenó una crisis política que terminó con su renuncia.