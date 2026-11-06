Las tres medidas que se anunciaron para el clásico de América vs. Deportivo Cali en el Pascual

América y Deportivo Cali disputarán este sábado el partido más atractivo de la fecha 18 en la Liga BetPlay. Ambos ya están clasificados a los cuadrangulares; sin embargo, está en juego el ‘punto invisible’ y una rivalidad histórica que no admite contemplaciones.

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El clásico vallecaucano es todo un evento para las autoridades de Cali, que ya tomaron medidas para evitar actos de violencia o problemas de orden público en las zonas cercanas al Pascual Guerrero.

América espera tener el estadio lleno para recibir a su clásico rival, pues el partido promete ser un espectáculo por el momento de ambos equipos y las figuras de renombre que estarán en la cancha.

En este momento hay una diferencia de dos puntos entre uno y otro, lo que quiere decir que el ganador del partido terminará en la segunda casilla detrás de Atlético Nacional.

Medidas de seguridad para el clásico vallecaucano

Ante la importancia del compromiso que se disputará este domingo en el Pascual Guerrero, la Comisión Local de Fútbol tomó tres medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los espectadores.

En primera instancia, se dispondrá de un dispositivo de más de 600 miembros de la Policía Metropolitana tanto en el exterior como en el interior del estadio, con controles especiales y anillos de seguridad para el ingreso de los asistentes.

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También se permitirá el ingreso de banderas, trapos e instrumentos para las barras locales bajo estricta revisión del personal logístico y de policía.

Por último, el clásico vallecaucano tendrá acompañamiento de agentes de tránsito, quienes realizarán cierres especiales en los alrededores del escenario deportivo para efectos de no afectar la movilidad y permitir que los hinchas lleguen a tiempo.

Natalia Zuluaga, subsecretaria de seguridad en Cali, hizo un llamado para que los hinchas de ambos equipos vivan el partido en paz tanto en los alrededores del Estadio Pascual Guerrero como en los demás barrios de la ciudad.

“Recordamos a la ciudadanía la importancia en el buen comportamiento, la importancia en cumplir la normatividad vigente y sobre todo en resolver cualquier tipo de riña o conflicto a través del diálogo”, apuntó la funcionaria.

También recomendó a los hinchas del América de Cali que lleguen temprano al Pascual y hagan el ingreso acatando las instrucciones del personal. Para este clásico no está permitido el ingreso de hinchas con prendas alusivas al equipo visitante y tampoco barras organizadas del Deportivo Cali.

¿Cuándo juegan América y Deportivo Cali?

El partido está programado para iniciar a las 8:15 de la noche y será transmitido en exclusiva por la pantalla de Win Sports+.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso a través de Win Play, plataforma de streaming bajo suscripción.