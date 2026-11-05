América de Cali visitó en la noche del miércoles a Millonarios en El Campín donde logró sacar un empate 0-0 que le permite seguir pegado a la cima del campeonato siendo segundo con 35 puntos.

Para los rojos la figura fue su arquero, Jean Fernandes, quien cerró el arco y con ocho atajadas fue elegido como la figura del encuentro. Fue calificado con 8.2 puntos, siendo el mejor del encuentro.

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En días pasados el golero brasileño había sido noticia por su supuesta salida hacia Necaxa de México.

Periodistas internacionales reportaron que el arquero sería la primera baja del plantel dirigido por David González, lo que causó malestar entre la afición escarlata por el gusto que hay por Fernandes.

Comunicó su decisión al América

Ante los medios de comunicación que lo entrevistaron en El Campín de Bogotá, Jean respondió cuál fue su decisión con su futuro. Allí negó el trato con los mexicanos y explicó cómo espera proceder.

“Me quedo, estoy muy contento aquí, contento de ayudar al equipo, quiero salir campeón”, contestó de forma categórica.

Aunque dio un parte de tranquilidad, algo entreabierta dejó la puerta de cara al 2027: “Tengo contrato hasta diciembre, vamos a mirar lo que pasa hasta allá, ya estamos esperando que las cosas salgan”.

Habló en zona mixta la figura de @AmericadeCali en el Campin, Jean Fernandes y su opinión del juego y de su futuro en el equipo escarlata. https://t.co/qTMtPryvtt — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) November 5, 2026

Si bien por lo que dice Fernandes su salida no será inmediata, a final del año y después de evaluar cómo rematen el torneo podría definir al 100% si se mantiene en los rojos de Cali.

Será cuestión de esperar para ver si América logra la conquista de su ansiada estrella, además, del cupo directo a la Copa Libertadores que le pueda dar un motivo más para mantenerse al brasileño.

Fernandes evitó caer vs. Millonarios

Aunque Fernandes y América no sumaron de a tres, el balance que hace el rojo de su visita a la capital es positivo.

“Jugar aquí contra Millonarios es muy complicado, tiene un gran equipo y la cancha es muy complicada también, hoy fue un gran partido. Quedo muy contento de poder ayudar al equipo”, rescató el guardameta del empate a cero.

David González a la hora de evaluar lo sucedido en El Campín aceptó que su rival de turno los superó por varios momentos. Es más, aceptó que la derrota estuvo en los planes de no haber sido por la noche brillante de su arquero.

🫶 Jean los invita a ser parte de una noche que merece quedar en la memoria. ¡Que no falte nadie! 🙌🏻🎟️ https://t.co/dwn6ra0f2P — América de Cali (@AmericadeCali) November 5, 2026

“Es un punto valioso que nos llevamos de acá, independiente de la forma o de lo que pasó, si se jugó bien o o no, si se fue ofensivo o no, o si Millonarios mereció más o no. Es un punto que suma para la reclasificación”, rescató el DT.

“Millonarios nos presionó fuerte, nos sorprendió, no lo teníamos presupuestado y no pudimos progresar mucho”, destacó del cuadro azul que los puso en apuros.

Y cerró aceptando que deberán mejorar de cara a lo que venga en Liga y Copa: “No fue nuestro mejor partido ofensivamente, el desgaste fue largo, al final tuvimos que entregar esas ganas de ir y atacar para poder defender mejor”.