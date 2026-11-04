Tabla de reclasificación tras caída de Santa Fe y Millonarios vs. América: así van los cupos a Sudamericana y Libertadores

La fecha 17 de la Liga Betplay llegó a su fin y se mueven las posiciones en la tabla de la reclasificación. Sin partidos pendientes y solo dos jornadas para conocer a los clasificados a cuadrangulares, Millonarios y América de Cali siguen en pelea por un cupo a torneo internacional en 2027, misma prioridad de Santa Fe en este remate de temporada.

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Se podría decir que la jornada tuvo un ganador y ese fue el América de Cali, que además de luchar por la ventaja deportiva en la Liga Betplay, le saca ventaja a Santa Fe en la pelea por un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores. Ya son seis unidades de ventaja tras el 0-0 que se registró en El Campín de la ciudad de Bogotá.

Con el empate ante Millonarios, América alcanza el umbral de 69 puntos y va asegurando el segundo puesto en la reclasificación y se uniría a Atlético Nacional como los clasificados a la fase previa del torneo continental, aún por saber el campeón de la Liga Betplay que va de forma directa a los grupos.

El derrotado fue Santa Fe, que perdió 1-0 con el Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander y se estanca en la pelea con 63 puntos. Con América de Cali asegurado en cuadrangulares, se garantiza que su principal rival siga sumando en esta tabla, lo que significa una eventual presión en cuadrangulares para intentar recortarle diferencias.

Cúcuta le ganó a Santa Fe Foto: Colprensa

No solo eso, sino que más abajo aparecen clubes como Deportivo Cali y Deportes Tolima con 60 puntos y que podrían meterse en la pelea por ese cupo a Copa Libertadores.

Cabe recordar que los siguientes a los dos primeros en la ‘recla’, irán a la Copa Sudamericana. Ahí, a caleños y tolimenses se suman otros aspirantes como Once Caldas y Millonarios.

Millonarios pelea por cupo a Sudamericana

Tras el 0-0, Millonarios también tiene efecto en la reclasificación pero no puede sacar diferencias en una zona muy competida que supone el último cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana. El equipo azul queda con 53 puntos en la octava casilla.

Tabla de reclasificación Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio

Le siguen con 52 puntos Independiente Atlético Bucaramanga y Medellín, que también clasificarían a cuadrangulares semifinales y se mantendría la pelea por el cupo a torneo internacional.

Así se distribuyen los cupos en Copa Libertadores 2027

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así se distribuyen los cupos en Copa Sudamericana 2027

Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.

Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente).

Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente).

Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Once Caldas (parcialmente).

(Si el campeón de Copa Betplay es Atlético Nacional, América de Cali o Once Caldas, el octavo en la reclasificación tomaría ese cupo y sería Millonarios el clasificado, por ahora).