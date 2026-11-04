¿Cómo saber si un vehículo tiene embargos o problemas judiciales? Así puede consultarlo

Comprar un vehículo de segunda mano implica revisar varias cuestiones más allá del precio, el kilometraje y el estado mecánico. Antes de concluir un negocio, es importante verificar que el vehículo no tenga ninguna restricción, tampoco embargos o prendas que se dificulten su traspaso o de plano, le generen inconvenientes legales al nuevo propietario.

Una de las herramientas oficiales para poder consultar esta información es el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), que se encarga de reunir los datos de los vehículos registrados en Colombia.

¿Cómo indagar si un vehículo tiene embargos?

El primer paso es entrar a la página oficial del RUNT y realizar la consulta de vehículos por su placa. Esto le permitirá conocer información general y revisar apartados como limitaciones a la propiedad y los gravámenes que se le hayan registrado anteriormente.

Si esto no es suficiente, se puede obtener una revisión más detallada solicitando el Histórico Vehicular del RUNT. Lo que este documento hace es reunir información sobre los propietarios previos, accidentes registrados, características, garantías mobiliarias y restricciones inscritas.

Cabe resaltar que es documento no es gratuito. Tiene un costo de $41,037, que se pueden pagar por PSE y demás opciones ofrecidas por el RUNT.

¿Hay otras opciones para consultar?

Una opción es solicitar el Certificado de Libertad y Tradición del vehículo ante el organismo de tránsito donde se encuentra matriculado.

Este documento, al igual que el Histórico Vehicular, permite dar cuenta de quién es el propietario, las características del vehículo, sus medidas cautelares, las limitaciones y los gravámenes que hayan estado registrados.

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Por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad permite solicitarlo por medio de la Ventanilla Única de Servicios. La entidad señaló que el trámite puede realizarse en línea y no es necesario contar con la autorización del propietario para pedir esa certificación.

Aun así, se debe tener en cuenta que las condiciones para obtenerlo puede variar de acuerdo a cada organismo de tránsito.

¿Y si el vehículo sí tiene un embargo?

Si al consultar aparece una limitación a la propiedad o cualquier tipo de medida cautelar, se recomienda desistir de la compra hasta conocer el origen y verificar como puede ser levantado.

El comprador debe solicitarle al vendedor los documentos relacionados con la medida y confirmar con el organismo de tránsito correspondiente cual es el procedimiento a seguir. No basta con que el propietario asegure que las deudas están saldadas o que el problema está resuelto, cada restricción debe ser levantada formalmente.

Por todo esto, antes de entregar dinero o firmar un contrato de compraventa, conviene revisar el histórico vehicular, solicitar el certificado de tradición y verificar que la información coincida con los documentos y la identificación física del vehículo que se quiere adquirir.