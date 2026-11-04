Monumental trancón en importante vía de Bogotá por TransMilenio varado: estos son los detalles

Durante horas de la mañana de este 4 de noviembre, el sistema de transporte TransMilenio dio a conocer que uno de sus articulados se encontraba varado en medio de la autopista Sur, este hecho habría causado fuerte congestión y obligo a tomar medidas para la movilidad.

¿Bogotá está llena de ratas? Secretaría de Salud explica qué está pasando

Tras la situación, la entidad informó que, en sentido oriente-occidente, los buses salían al carril mixto entre Venecia y la intersección de Villa del Río. En sentido occidente-oriente, los servicios realizaban contraflujo en el mismo tramo. Además, la estación La Sevillana dejó de operar temporalmente.

Sin embargo, TransMilenio dio a conocer que una grúa ya retiró el articulado, por lo que los servicios que dejaron de funcionar vuelven a la normalidad. Asimismo, la entidad dio a entender que se sigue presentando un alto flujo vehicular en la zona.

Por esto, podría llevar un tiempo hasta que se vuelva a retomar la normalidad en este sector, mientras el trancón presentado va disminuyendo.

Por su parte, varios usuarios en redes sociales compartieron el momento en el que denunciaron que los vehículos que se transportaban por la zona casi no podían avanzar, lo que causó retrasos en los recorridos de varios usuarios y conductores que se encontraban en los alrededores.

Además, en las imágenes que circulan en plataformas digitales se logra ver cómo varias personas que se movilizaban por el área terminaron bajándose de los buses para seguir sus rutas a pie.

De acuerdo con la información que circula, fueron decenas de ciudadanos los que se vieron afectados por la situación y que tuvieron que buscar formas alternas de movilizarse ante los retrasos y el alto flujo vehicular causado por el bus varado, que llevaría así desde las siete de la mañana, aproximadamente.

Ejército y Policía descubren arsenal oculto debajo de un colchón en un cambuche de Bogotá

Sin embargo, TransMilenio anunció sobre las 7:45 a. m. que una grúa llegó hasta el lugar del incidente para restablecer la normalidad y retirar el articulado afectado, con el fin de que el sector volviera a la normalidad y se permitiera nuevamente un buen paso de automotores.

Aproximadamente sobre las ocho de esta mañana, el servicio de transporte dio a conocer que ya se había retomado el paso con normalidad por esta zona, pero que todavía se reportaban retrasos en varios de los servicios.

Igualmente, la estación La Sevillana retomó su operación y los buses cancelaron su salida al carril mixto y el contraflujo, por lo que se espera que, con el transcurso de los minutos, la movilidad se restablezca completamente.