El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de noviembre.

El reporte anticipa lluvias en buena parte del territorio nacional, especialmente durante las horas de la tarde y noche.

Ideam emitió alerta por posible inundación en este municipio de Colombia: declarada la alerta naranja

¿En qué regiones de Colombia lloverá hoy?

En la región Caribe se esperan precipitaciones en Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena.

Las lluvias se presentarían principalmente durante la tarde y noche, así como en sectores del mar Caribe colombiano.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo nublado y lluvias de variada intensidad, especialmente durante la tarde.

En la región Pacífica predominará el cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante el día. Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada y localmente fuerte en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Por su parte, en la región Andina se espera cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las principales lluvias se concentrarían durante la tarde y noche en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima.

En la Orinoquía también existe probabilidad de precipitaciones de variada intensidad en Arauca, Casanare, Vichada, Meta y el sur de Guainía. Las lluvias serían más probables durante la tarde y noche.

Finalmente, para la región Amazónica se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado.

Se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad en sectores de Amazonas, Putumayo, Guaviare y Vaupés, principalmente en horas de la tarde y noche.

Imágenes de dos momentos en donde la lluvia será la protagonista en varias regiones del país. Foto: Getty Images

Así estará el clima en Bogotá

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, la capital tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

En horas de la tarde se espera mayor nubosidad y lluvias ligeras en el occidente de la ciudad.

Para la noche se pronostican lloviznas en el oriente, aunque también existe la posibilidad de precipitaciones aisladas en sectores del occidente y sur.

La temperatura máxima estimada para Bogotá será de aproximadamente 20 °C.