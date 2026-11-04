El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de noviembre.
El reporte anticipa lluvias en buena parte del territorio nacional, especialmente durante las horas de la tarde y noche.
¿En qué regiones de Colombia lloverá hoy?
En la región Caribe se esperan precipitaciones en Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena.
Las lluvias se presentarían principalmente durante la tarde y noche, así como en sectores del mar Caribe colombiano.
Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo nublado y lluvias de variada intensidad, especialmente durante la tarde.
En la región Pacífica predominará el cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante el día. Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada y localmente fuerte en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Por su parte, en la región Andina se espera cielo entre parcial y mayormente nublado.
Las principales lluvias se concentrarían durante la tarde y noche en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima.
En la Orinoquía también existe probabilidad de precipitaciones de variada intensidad en Arauca, Casanare, Vichada, Meta y el sur de Guainía. Las lluvias serían más probables durante la tarde y noche.
Finalmente, para la región Amazónica se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado.
Se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad en sectores de Amazonas, Putumayo, Guaviare y Vaupés, principalmente en horas de la tarde y noche.
Así estará el clima en Bogotá
De acuerdo con el pronóstico del Ideam, la capital tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.
En horas de la tarde se espera mayor nubosidad y lluvias ligeras en el occidente de la ciudad.
Para la noche se pronostican lloviznas en el oriente, aunque también existe la posibilidad de precipitaciones aisladas en sectores del occidente y sur.
La temperatura máxima estimada para Bogotá será de aproximadamente 20 °C.