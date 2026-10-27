El pronóstico del tiempo este martes 27 de octubre anticipa cielos nublados y lluvias en diferentes regiones de Colombia.
En la tarde y en la noche se concentrarán más las precipitaciones, sobre todo hacia la región Pacífica.
¿En qué regiones lloverá hoy en Colombia?
De acuerdo con el pronóstico nacional, se espera cielo parcialmente a mayormente nublado en la mayoría del territorio colombiano.
La nubosidad tendrá mayor presencia en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía y de la Amazonía.
En cuanto a las temperaturas, se prevén valores cercanos a los promedios climatológicos de octubre en el norte de la región Caribe y, especialmente, en el valle del río Magdalena.
La combinación de temperatura y humedad podría generar una sensación térmica elevada durante las tardes en amplias zonas del Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía.
La principales lluvias se esperan durante toda la tarde y la noche en la región Caribe, con precipitaciones en Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena, además de sectores del mar Caribe colombiano.
En e archipiélago de San Andrés, Providencia y Sata Catalina se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.
En la región Pacífica se pronostica un tiempo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias durante el día.
Los episodios podrían ser de intensidad moderada a localmente fuerte en sectores del océano Pacífico colombiano y en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En cuanto a la región andina, las precipitaciones más importantes se esperan en la tarde y en la noche.
Los departamentos con posibilidad de lluvias son Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, norte del Huila y Tolima.
Para la Orinoquía, se espera un cielo parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones de variada intensidad en Arauca, Vichada y Meta.
El cielo estará entre parcial y mayormente nublado hacia el Amazonas.
También se prevén lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente durante la tarde y la noche, en sectores dispersos de Amazonas y Vaupés.
¿Cómo estará el clima en Bogotá este martes?
El pronóstico del convenio Ideam—Idiger indica que la capital tendrá condiciones secas durante la mañana, con cielo parcialmente nublado a semicubierto y una temperatura mínima cercana a los 9 °C.
Para la tarde se esperan lluvias ligeras y dispersas, principalmente en sectores del occidente y sur de la ciudad.
Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme figuran entre las localidades con mayor incidencia prevista de las precipitaciones. La temperatura máxima podría alcanzar los 20 °C.
Durante la noche disminuiría la probabilidad de lluvia y predominarían las condiciones secas en amplios sectores de Bogotá, aunque el cielo permanecería entre parcial y mayormente nublado.