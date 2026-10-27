El pronóstico del tiempo este martes 27 de octubre anticipa cielos nublados y lluvias en diferentes regiones de Colombia.

En la tarde y en la noche se concentrarán más las precipitaciones, sobre todo hacia la región Pacífica.

Director del Ideam, Andrés Eduardo Herkrath, anuncia qué pasará después de que termine el fenómeno de El Niño

¿En qué regiones lloverá hoy en Colombia?

De acuerdo con el pronóstico nacional, se espera cielo parcialmente a mayormente nublado en la mayoría del territorio colombiano.

La nubosidad tendrá mayor presencia en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía y de la Amazonía.

En cuanto a las temperaturas, se prevén valores cercanos a los promedios climatológicos de octubre en el norte de la región Caribe y, especialmente, en el valle del río Magdalena.

La combinación de temperatura y humedad podría generar una sensación térmica elevada durante las tardes en amplias zonas del Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía.

La principales lluvias se esperan durante toda la tarde y la noche en la región Caribe, con precipitaciones en Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena, además de sectores del mar Caribe colombiano.

En e archipiélago de San Andrés, Providencia y Sata Catalina se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

En la región Pacífica se pronostica un tiempo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias durante el día.

Los episodios podrían ser de intensidad moderada a localmente fuerte en sectores del océano Pacífico colombiano y en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En cuanto a la región andina, las precipitaciones más importantes se esperan en la tarde y en la noche.

Los departamentos con posibilidad de lluvias son Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, norte del Huila y Tolima.

Para la Orinoquía, se espera un cielo parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones de variada intensidad en Arauca, Vichada y Meta.

El cielo estará entre parcial y mayormente nublado hacia el Amazonas.

También se prevén lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente durante la tarde y la noche, en sectores dispersos de Amazonas y Vaupés.

Panorámica de Bogotá con tiempo seco. Foto: Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá este martes?

El pronóstico del convenio Ideam—Idiger indica que la capital tendrá condiciones secas durante la mañana, con cielo parcialmente nublado a semicubierto y una temperatura mínima cercana a los 9 °C.

Para la tarde se esperan lluvias ligeras y dispersas, principalmente en sectores del occidente y sur de la ciudad.

Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme figuran entre las localidades con mayor incidencia prevista de las precipitaciones. La temperatura máxima podría alcanzar los 20 °C.

Durante la noche disminuiría la probabilidad de lluvia y predominarían las condiciones secas en amplios sectores de Bogotá, aunque el cielo permanecería entre parcial y mayormente nublado.