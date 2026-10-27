Presidente De La Espriella lidera megaoperativo en Medellín: más de 100 allanamientos

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, lidera un megaoperativo contra la criminalidad en Medellín, Antioquia, que hasta el momento, deja más de 60 personas capturadas por diferentes delitos y más de 100 allanamientos realizados por la Fuerza Pública en diferentes sectores.

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Antes de iniciar el operativo, el presidente De La Espriella les dijo a los soldados y policías: “Tienen un comandante en jefe que los va a acompañar, que nunca los va a dejar solos y que los va a defender. Así que, con toda la ardentía, con la determinación y el patriotismo que solo tienen los héroes de la patria, vamos hoy a hacer el mejor operativo contra el crimen y el narcoterrorismo que tienen azotado Medellín y Antioquia”.

En estos operativos estuvieron el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andres Julián Rendón, quienes acompañaron al mandatario de los colombianos.

Mega operativo liderado por el presidente Abelardo De La Espriella en Medellín. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Más de 100 allanamientos y más de 60 capturas. Siendo las 3:20 a. m. seguimos en los operativos en Medellín con el Presidente @DELAESPRIELLAE, con el Gobernador @AndresJRendonC y @ManuelVillaMe. Gracias siempre a nuestra Fuerza Pública. Seguiremos trabajando sin descanso hasta que nuestra gente viva totalmente tranquila”, dijo el alcalde

Lo que buscan con estas megatomas es poder reducir los delitos de alto impacto en las diferentes ciudades del país, donde bandas criminales pretenden imponer el miedo con su acciones.

“Hemos estado acompañado, con el señor alcalde, al señor presidente de la República en los operativos que han tomado lugar no solo aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá y en distintos lugares de Antioquia, definiendo neutralizaciones por vía de capturas y también por la vía de las armas, contra estructuras criminales y delincuentes que venían azotando a la población”, señaló el gobernador Rendón.

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Se espera que con el pasar de las horas, las autoridades en Antioquia puedan entregar detalles de quiénes son los presuntos delincuentes capturados en esta redada sin precedentes que hoy sacude a la criminalidad en esta zona de Colombia.