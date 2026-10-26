Capturan a coronel en retiro por varios presuntos delitos, entre ellos el abuso sexual de una menor

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el coronel en retiro del Ejército Nacional Wilson Humberto Velandia Serrano, investigado por su presunta participación en una serie de crímenes contra dos hermanas de 19 y 17 años en el municipio de Granada, Antioquia.

Bus de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se accidentó en el Magdalena: hay dos muertos

De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron entre el 21 y el 22 de febrero de 2003 y estarían relacionados con las acciones de integrantes del Frente Batallas del Santuario del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según la información, las jóvenes fueron retenidas en la plaza principal del municipio y trasladadas a una vivienda, donde habrían sido sometidas a agresiones sexuales y torturas. Para la época de los hechos, Velandia Serrano se desempeñaba como teniente del Batallón de Artillería n.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Según el material recopilado por la Fiscalía, el entonces oficial habría llegado al inmueble donde permanecían las hermanas y trasladado a la adolescente de 17 años hasta un baño, donde presuntamente la agredió sexualmente. Mientras tanto, la otra joven habría sido sometida a distintos vejámenes por parte de otros hombres, la investigación resalta que el militar también se habría sumado a estas agresiones.

Las víctimas, según la Fiscalía, fueron golpeadas y amenazadas en medio de señalamientos sobre supuestos vínculos con otra organización armada ilegal.

Uno de los elementos centrales del caso está relacionado con la presunta orden de asesinar a las dos jóvenes y ocultar sus cuerpos. Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indicarían que Velandia Serrano habría ordenado a integrantes de la estructura paramilitar acabar con la vida de las hermanas y sepultar sus restos en un cerro de la zona.

Asimismo, el organismo investigador sostiene que, años después, el oficial en retiro habría dispuesto la exhumación de los cuerpos con el propósito de evitar que fueran encontrados.

Las mentiras que habría dicho el hombre señalado de matar y enterrar a su pareja en una casa: habló de un pescado

El caso hace parte de las investigaciones adelantadas para esclarecer crímenes atribuidos a estructuras paramilitares y establecer las posibles responsabilidades de quienes habrían participado en estos hechos.

La captura de Velandia Serrano se llevo a cabo en Medellín por unidades de la Sijín de la Policía Nacional, luego de que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos emitiera la orden correspondiente.

La Fiscalía le atribuye presuntas responsabilidades en cinco delitos, secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.