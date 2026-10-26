Bus de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se accidentó en el Magdalena: hay dos muertos

En horas de la madrugada de este 26 de octubre, un bus que transportaba a la agrupación musical de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tuvo un aparatoso accidente que en este momento está siendo atendido por las autoridades y los organismos de socorro.

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El hecho se habría registrado en la vía El Difícil-Bosconia, en el Magdalena. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo se movilizaba por la zona cuando cayó desde el puente ubicado sobre el río Ariguaní. Al parecer la agrupación venía desde Cartagena, después de una presentación en esa ciudad.

Según información dada a conocer por la Gobernación del Cesar, dos miembros de esta agrupación habrían perdido la vida en el accidente. Además, se identificaron varios heridos que reciben atención médica en estos momentos.

Los primeros reportes señalarían a las dos víctimas mortales del hecho como Geovanny Lobo, corista de la banda, y Harold Santana, quien ejercería como guitarrista para la agrupación.

Por su parte, las personas lesionadas tras el accidente fueron trasladadas a un centro médico del sector. Varios de ellos presentan heridas de gravedad, como es el caso de Diomar Torrado, sonidista del grupo, quien presentaría lesiones que deberían ser atendidas en una clínica de mayor complejidad.

El automotor sufrió graves daños tras la ciada. Foto: Tomado de X @ExtraNoticiasCo

“Desde el Gobierno del Cesar expresamos nuestra más sentida solidaridad a Kbeto, a los miembros de su agrupación, a sus familias y a todo el folclor vallenato en este difícil momento”, afirmó la Gobernación del Cesar.

Este hecho ya ha enlutado a varios sectores relacionados con el vallenato, en los que se ha extendido un mensaje de solidaridad por los integrantes de la banda que se encontraban en el accidente.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a las agrupaciones que transitan cada día por las vías de Colombia. “A todos nuestros artistas que cada fin de semana recorren el país llevando alegría con su talento, nuestro llamado es a la prudencia en las vías. Cuidemos la vida, que es lo más valioso. Preservar la integridad debe ser siempre la prioridad”, declararon.

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En las imágenes del accidente se logra ver cómo, al parecer, el vehículo se habría desviado, lo que provocó que chocara contra las barandillas del puente, las cuales quedaron destrozadas, causando posteriormente que el automotor cayera sobre el río Ariguaní.

Varias autoridades, incluidos los bomberos de la zona y los organismos de socorro, se movilizaron al lugar con el fin de prestar la atención necesaria. Se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos detalles del hecho y se aclare la causa

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