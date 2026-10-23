Gobernador de Antioquia sorprende con inesperado regalo a la familia de los cuatrillizos virales

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó a los padres de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, unos cuatrillizos con material genéticamente idéntico. Durante el encuentro, el mandatario anunció un apoyo para que los cuatro niños cuenten con una vivienda.

Uno entre 15 millones: nacieron en Medellín cuatrillizos que serían genéticamente idénticos

Se trata de una casa que busca garantizar que los niños crezcan juntos y tengan un hogar propio. A través de sus redes sociales, Rendón compartió detalles del encuentro con María Tapia y Jonatan Zapa, padres de los pequeños, y confirmó que trabajará con la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y la Alcaldía de Caucasia para hacer realidad esta iniciativa.

“Les llevé el cariño y las felicitaciones de los antioqueños, pero también una buena noticia: con VIVA y la Alcaldía de Caucasia les construiremos y entregaremos una vivienda digna, para que estos cuatro pequeños crezcan rodeados de amor y tengan un hogar propio”, escribió Rendón.

El anuncio se produjo luego de que el nacimiento de los cuatro niños llamara la atención por las características particulares del embarazo y por la poca frecuencia con la que se presentan este tipo de casos.

Los pequeños nacieron el miércoles 21 de octubre en la Clínica del Prado, en Medellín, donde la madre recibió atención especializada durante la etapa final de la gestación. La familia es originaria de Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño, y se trasladó a la capital del departamento para contar con acompañamiento médico especializado.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los niños serían cuatrillizos monocigóticos, lo que significa que se habrían originado a partir de un único óvulo fecundado.

La posibilidad de que cuatro bebés compartan ese origen genético hace que el caso sea excepcional. Los embarazos de este tipo se presentarían entre uno por cada 10 a 15 millones.

Tras el nacimiento, se informó que los cuatro niños se encontraban en buenas condiciones, mientras que su madre continuaba bajo seguimiento médico debido a los riesgos asociados con la gestación múltiple.

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En su publicación, Rendón también expresó sus buenos deseos para los padres y los recién nacidos, y destacó la importancia de acompañar a la familia en esta nueva etapa.

“Que Dios bendiga a esta hermosa familia, cuide siempre a los niños y les dé a sus padres toda la sabiduría, la paciencia y la fortaleza para sacarlos adelante”, manifestó el mandatario.

Con el anuncio de la vivienda, la Gobernación de Antioquia planteó un apoyo para que la familia pueda contar con un espacio propio donde criar a los cuatro pequeños. La iniciativa, según lo informado por Rendón, se desarrollará de manera conjunta con VIVA y la administración municipal de Caucasia.