Claudia Yepes, mamá de Andrés Camilo Peláez, rechazó condena a dos menores que participaron en el crimen del ingeniero

Claudia Yepes, la mamá del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, reaccionó en sus redes sociales al conocerse la sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso a dos de los cinco implicados en el crimen.

“#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece Dios 1.662 días ausente. En el país del Sagrado Corazón premian los bandidos menores conscientes del bien y el mal, 2 de los 5 capturados eran menores de edad en esa época, ya no. 5 años de sanción para menores valió la vida de mi hijo!”, escribió en sus redes sociales.

Estremecedor mensaje de Claudia Yepes, madre del ingeniero Andrés Camilo Peláez, tras conocerse qué pasó con su hijo

Los sancionados son Alias El Cabo y alias Se Lo Juro, quienes en abril de 2022, cuando el ingeniero fue secuestrado, asesinado y su cuerpo desaparecido, eran menores de edad.

Los dos aceptaron cargos por desaparición forzada agravada, eran integrantes de la banda El Mesa y hoy tienen 21 y 22 años, respectivamente.

Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Los otros tres investigados por el caso son Weimar Alexander Castillo, alias 300, Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, y Willinton Ortiz Muñoz, alias Willy.

Ellos, al ser mayores de edad sí podrían recibir una condena en caso de ser hallados culpables en el marco del Sistema Penal Oral y Acusatorio.

En su cuenta de X, el abogado Miguel Ángel del Río, quien ha jalonado el proceso, que se encontraba estancado en la Fiscalía, aseguró el miércoles que se vienen más capturas por estos hechos.

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“Hoy fueron condenados las dos primeras personas implicadas en el macabro crimen de Andrés Camilo. Vendrán más capturas y más condenas”, señaló.

Andrés Camilo, que trabajaba para una contratista de EPM, fue reportado como desaparecido el lunes 4 de abril de 2022. Los delincuentes le quitaron la vida, lo enterraron al borde de una quebrada y posteriormente lo desenterraron y arrojaron al río, según contaron ellos mismos a la Fiscalía cuatro años después de lo sucedido.

En marzo de este año, Claudia habló con SEMANA y contó sobre la pesadilla que vivió sin conocer qué había pasado con su hijo. “Al principio fue muy duro porque, en todas las búsquedas que hacíamos, la gente nos llamaba y decía: ‘Lo vieron en tal parte, que lo vieron en otra parte’. Entonces, uno siempre va como guardando la esperanza de poderlo encontrar”, dijo.

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“Uno es muy vulnerable a todo. La gente que lo llama a extorsionarlo, a decirle que ‘yo lo tengo, mándeme 10 millones, mándeme 5 millones’”, relató.

En medio de esa fragilidad, de esa ansiedad por el retorno de Andrés Camilo, Claudia María cayó en la trampa de otros delincuentes.