Informe forense revela escabrosos detalles del crimen del periodista Mateo Pérez Rueda a manos de las disidencias en Antioquia

Este jueves, 22 de octubre, John Edison Chala Torrejano, el disidente capturado por el brutal asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, recibió un nuevo revés jurídico.

El juez primero penal del Circuito de Yarumal ratificó la medida de aseguramiento intramural que lo mantiene preso para que responda por este crimen que estremeció a Colombia luego de que este apelara la decisión de un juez de control de garantías.

Jhon Edison Chala Torrejano, conocido con el alias Víctor Chala, fue capturado en el peaje de Flandes, Tolima. Foto: Suministrada a Semana

El señalado delincuente fue imputado por los graves delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, desaparición forzada agravada, tortura agravada, porte ilegal de armas de fuego agravado, responsabilidad que él, a pesar de las pruebas que la Fiscalía asegura tener en su contra, no aceptó.

En medio de estos movimientos judiciales se conoció el informe forense del cadáver del periodista y lo que revela es realmente estremecedor.

Mateo, director del medio digital el Confidente, se dirigió el 5 de mayo a zona rural de Briceño, Antioquia, para cubrir el desastre que la guerra estaba causando entre la población, allí fue interrogado, posteriormente sometido a vejámenes y finalmente asesinado para ser enterrado en una fosa.

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El informe forense señaló que Mateo sufrió un tiro en el tórax, uno en la rodilla izquierda, otro en el abdomen que le afectó el hígado y dos en el cráneo, a poca distancia, los cuales acabaron con su vida.

“Por las características de ubicación anatómica de las lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo que sugieren patrón tipo ejecución”, dice el informe forense.

Los delincuentes del frente 36 de las disidencias, que le quitaron la vida, abrieron una fosa y con un arma blanca descuartizaron su cuerpo para meterlo ahí.

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Días después el cadáver fue encontrado. SEMANA habló este jueves con Carlos Pérez, el papá de Mateo.

“Lo que sé es que lo secuestraron, lo torturaron, lo enterraron y la Cruz Roja entró por el cuerpo y a los cinco días me lo entregaron”, dijo.

Vía telefónica aseguró que desconoce el informe, que simplemente sabe lo que ha trascendido en las audiencias judiciales contra Chala Torrejano, sobre quien la Fiscalía, según él, pidió sea condenado a 57 años de prisión.

Pérez aseguró que ha estado atento al proceso judicial y que ha tenido acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).