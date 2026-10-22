Golpe millonario: Ejército destruyó laboratorio de cocaína en Antioquia

El Ejército Nacional, por medio de la Séptima División, dio a conocer el duro golpe que le dieron al narcotráfico en el departamento de Antioquia. Las autoridades lograron ubicar y destruir un laboratorio clandestino que, presuntamente, era utilizado por la organización criminal conocida como La Mesa para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

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Según las investigaciones militares, este lugar tenía capacidad para procesar droga de hasta 800 kilogramos al mes y dejarles ganancias de hasta 1.500 millones de pesos. En la operación, decomisaron más de 350 kilogramos de cocaína que se encontraban en el lugar.

“En el desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, tropas del Grupo de Caballería Mediano n.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia, lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, presuntamente perteneciente al grupo de delincuencia organizado El Mesa”, informó la institución militar.

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En medio de la inspección de las instalaciones, los uniformados encontraron importantes cantidades de droga y sustancias utilizadas para su procesamiento. “Fueron hallados más de 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 264 galones de sustancias líquidas y 801 galones de insumos químicos”, precisó el Ejército Nacional.

Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones busca afectar directamente las fuentes de financiación de las organizaciones criminales que están colocando en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional también señaló que las acciones conjuntas con la Policía Nacional continuarán desarrollándose en Antioquia para combatir las estructuras vinculadas al narcotráfico y reducir su capacidad económica.

“Con este resultado continuamos debilitando las economías ilícitas de los grupos criminales y contribuyendo a la protección de la salud pública, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Antioquia”, aseguró el Ejército Nacional.