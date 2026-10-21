Sin cabello y esposado: Primer video en la cárcel del capturado por amenazar a la familia del presidente

Este jueves, un juez de la República envió a la cárcel a Juan Carlos Buriticá Suárez, el hombre que amenazó a la familia del presidente. El desenlace del sujeto fue quedar tras las rejas, luego de que fuera capturado un día después de su agresivo mensaje.

Sorpresivo hallazgo en allanamiento al hombre capturado por amenazar a la familia del presidente: esto encontraron

El jefe de Estado detalló que la captura de este hombre se llevó a cabo el pasado 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, luego de que se radicara la denuncia el día anterior (18 de octubre) a las 12:23 del mediodía.

Este es el video:

Luego de que el hombre fuera capturado, la justicia lo envió a una cárcel. Buriticá deberá enfrentar un proceso judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E), que fueron las imputaciones de la Fiscalía.

La decisión del juez de enviar a Juan Carlos Buriticá Suárez a prisión se tomó con especial énfasis en el enfoque de género y con base en las pruebas recaudadas por la Policía, en especial, por el Centro Cibernético de la Policía.

“Es adecuada porque para el despacho no hay una medida menos invasiva, más relevante, de igual eficacia y, reitero, con la aplicación del enfoque de género en lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se le enrostran al señor Juan Carlos Buriticá”, explicó el juez al tomar la decisión de enviarlo a detención intramural.

Capturado por amenazar a la primera dama Ana Lucía Pineda Foto: Suministrada (API)

El presidente De La Espriella dijo respecto a la captura: “Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”.

Abelardo De La Espriella reaccionó a la captura del sujeto que amenazó de muerte a la primera dama: “¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!”

“Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!“, agregó el mandatario.

Y finalmente, el jefe de Estado le dio la ya emblemática “bienvenida a la Patria Milagro”.

“En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la patria, milagro miserable!“, dijo en la parte final de su mensaje.