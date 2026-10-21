Juez envía a la cárcel a capturado por amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento contra el hombre capturado y señalado por las autoridades como presunto responsable de las amenazas por internet contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El juez consideró que la medida de aseguramiento era necesaria en este caso. Las amenazas contra la primera dama se difundieron a través de redes sociales el pasado 18 de octubre y de inmediato la Policía y la Fiscalía adelantaron la investigación que, de manera preliminar, condujo a la captura del hombre, señalado como presunto responsable de intimidar a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella.

La decisión del juez de enviar Juan Carlos Buriticá Suárez a prisión se da haciendo especial énfasis en el enfoque de género, y con base en las pruebas recaudadas por la Policía, en especial, por el Centro Cibernético de la Policía.

“Es adecuada porque para el despacho no hay una medida menos invasiva, más relevante, de igual eficacia y, reitero, con la aplicación del enfoque de género en lo que respecta a las circunstancias de tiempo modo y lugar, que se le enrostran al señor Juan Carlos Buriticá”, explicó el juez al tomar la decisión de enviarlo a detención intramural.

Durante una diligencia de allanamiento y registro, con fines de recolectar elementos materiales probatorios, se logró la captura en flagrancia de una persona en la ciudad de Pereira (Risaralda), por los delitos de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, amenazas e injuria.

​“El procedimiento judicial se llevó a cabo en horas de la madrugada del día de ayer en un inmueble ubicado en la Urbanización Santa Clara, en la capital risaraldense. En el lugar fue detenido el ciudadano identificado como Juan Carlos Buriticá Suárez, de 21 años de edad, quien se dedica a laborar como operador logístico”, informaron desde la Policía.

El indiciado deberá responder ante las autoridades competentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, injuria y calumnia. Así mismo, el día de hoy fue llevada a cabo la audiencia preliminar en la que le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad al capturado.

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