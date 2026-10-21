La situación de orden público en el sur del departamento del Cesar sigue siendo compleja pese a los controles y operativos de la Policía Nacional.

Durante la madrugada de este miércoles, 21 de octubre, la estación policial fue atacada con drones cargados de explosivos por parte, al parecer, de la guerrilla del ELN, que tiene fuerte injerencia en esta zona del país, hecho que dejó seis uniformados lesionados.

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Ante la gravedad de lo ocurrido, la Gobernación del Cesar convocó de manera inmediata una mesa extraordinaria de seguridad con el propósito de adoptar medidas urgentes para proteger a la población y avanzar en la identificación de los responsables.

En ese encuentro participaron el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Pelaya y las autoridades departamentales, que acordaron fortalecer las operaciones de seguridad tanto en el casco urbano como en las zonas rurales del municipio.

“Luego de los hechos registrados en la madrugada en Pelaya, instalamos de manera inmediata Mesa de Seguridad Extraordinaria con Ejército Nacional, Policía, Fiscalía, Alcaldía y autoridades departamentales”, informó la Gobernación del Cesar por medio de su cuenta en la red social X.

Asimismo, señalaron que deberá haber “presencia total y permanente de la Fuerza Pública en el casco urbano y zona rural de Pelaya”. Sin embargo, las medidas no estarán concentradas únicamente en el despliegue de militares y policías.

En ese sentido, la Gobernación ordenó el “fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación judicial para identificar y capturar a los responsables de este atentado con drones”.

Esta determinación permitirá concentrar esfuerzos entre los organismos de seguridad y las autoridades judiciales para avanzar en la individualización de los presuntos responsables, así como en la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido.

Otro de los puntos centrales de la reunión estuvo relacionado con la protección de los habitantes de Pelaya, especialmente de las familias que resultaron afectadas por los hechos ocurridos durante la madrugada.

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La administración departamental confirmó la “activación del plan de protección a la comunidad y acompañamiento institucional a las familias afectadas”, con el propósito de garantizar una respuesta articulada de las entidades competentes.

“La seguridad de Pelaya y de todo el sur del Cesar es nuestra prioridad y también la del Gobierno nacional y la estamos asumiendo con toda la institucionalidad”, señalaron las autoridades departamentales.