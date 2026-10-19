“Iván Cepeda, míreme si no le da miedo, asqueroso heredero”: Increpan al senador por cuenta del Pacto de Valledupar

El congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, cargó contra su homólogo, el senador Iván Cepeda. Lo hizo luego de que este último fuera mencionado como uno de los partícipes del denominado Pacto de Valledupar y él respondiera en el legislativo denunciando una supuesta amistad entre el presidente, Abelardo De La Espriella, con el paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso.

SEMANA dio a conocer este 19 de octubre de 2026 detalles alrededor del denominado pacto de Valledupar. Se trata, en síntesis, de un denunciado plan del gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro, para desacreditar a Abelardo De La Espriella, hoy presidente de Colombia, así como a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y Germán Vargas Lleras, fallecido exvicepresidente.

Así respondió Iván Cepeda cuando le preguntaron, en vivo y por llamada, sobre el pacto de Valledupar: exparamilitares dicen que lo vieron en avión

Exclusivo: aquí están los secretos del pacto de Valledupar, un complot del gobierno de Gustavo Petro contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras

“SEMANA conoció detalles estremecedores sobre cómo desde la Casa de Nariño, Petro impartió la orden a su entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, para que los exjefes de las AUC —a quienes juntó en su gobierno, pese a que les declaró la guerra política y los denunció cuando estuvo en el Congreso—, declararan en contra del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella —el preferido en las encuestas—, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, a siete meses de la primera vuelta presidencial”, informó esta casa periodística.

Angie Rodríguez habló con SEMANA en su momento y dio cuenta de este denominado pacto. La entonces gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció un presunto plan que habría nacido en la Presidencia de la República para relacionar directamente al entonces candidato y hoy presidente, Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras con organizaciones paramilitares.

El plan, según ella, giraba en torno a una orden del presidente Gustavo Petro y del ministro de Interior, Armando Benedetti, de hacer un gran evento con los principales jefes paramilitares en Valledupar, supuestamente para darle cierre al conocido Pacto de Ralito. En realidad, de acuerdo con su versión, se trataba de un plan para vincular a De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras con los paramilitares, justo en medio de la campaña presidencial.

El evento en Valledupar, donde asistieron 11 exjefes de las AUC, entre ellos, Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupu, Jorge 40; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán; Edward Cobos, conocido como Diego Vecino; Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, entre otros, fue tenso, según la exfuncionaria: “Me quedé con ellos y después de hablarles mil arandelas, terminé diciéndoles lo que el presidente me había pedido”.

En el Congreso de la República, Iván Cepeda no se refirió a las denuncias puntuales, incluso de paramilitares que dicen que lo vieron y saludaron en uno de los aviones en los cuales ellos eran trasladados a Valledupar, a la reunión con el entonces gobierno. En contraste, dijo que el presidente Abelardo De La Espriella y el paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso, quien reafirmó la existencia del denominado pacto de Valledupar, eran amigos.

Por cuenta de su respuesta, el congresista Jota Pe Hernández cargó contra él. “A Iván Cepeda, al que claramente yo aquí he enfrentado y le he mostrado su asqueroso pasado, así como el de sus señores padres, le voy a responder sin ningún tipo de miedo, porque usted es un personaje bastante siniestro que cree que todos le tenemos miedo, pero no, señor”, dijo, inicialmente.

“Usted cabalgó sobre un proceso, el de Uribe, por una supuesta compra de testigos. Y vea cómo se voltea la torta, que ahora es Mancuso, el amigo de Petro. No venga aquí, señor heredero, a decirnos a nosotros que es el amigo de Abelardo De La Espriella, cuando era con Petro que se regalaban sombreros. ¿O ya se le olvidó?“, agregó.

Gustavo Petro y Salvatore Mancuso intercambiaron sombreros vueltiaos en 2024 Foto: Presidencia

“¿O le pasó lo del celular, que se le cayó y borró cassette, se le borró la memoria? ¿Ah? Agazapado. Vea, no se lo voy a decir yo, se lo va a decir el mismo Mancuso. Escuche lo siguiente", agregó el congresista, colocando en seguida el audio de Mancuso, en el que el paramitar desmovilizado dice: “Esto fue lo que pasó en Valledupar en octubre de 2025. Delegados del gobierno Petro les pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección, a Uribe, a De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.

Posteriormente, Jota Pe Hernández agregó: “Señor Cepeda, se está volteando la torta y puedo ver en su cara el miedo que lo aborda, porque Angie Rodríguez y el mismo Mancuso están mostrando cómo operaba la porquería de gobierno que usted siempre defendió. Iván Cepeda, míreme, si no le da miedo. Iván Cepeda, míreme, si no le da miedo. Bienvenido a la patria milagro, asqueroso heredero”.