Proyecto de ley propone reducción de IVA para hoteles y tiquetes para municipios afectados por el terremoto

El terremoto de magnitud de 7.4 del pasado 10 de agosto generó fuertes estragos en la economía varios departamentos, especialmente del occidente del país.

Terremoto, dólar barato y tasas de interés debilitaron la economía en agosto. Analistas bajan sus proyecciones de PIB

Ante ese panorama, los senadores Honorio Henríquez y Julia Correa, del Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley que busca brindar incentivos a viajeros, especialmente colombianos, para reactivar el turismo y el comercio en estos lugares.

“Lo que buscamos es dinamizar la economía de estas zonas afectadas en medio del dolor de las comunidades”, aseguró Henríquez.

Correa agregó que ya hay buen ambiente en el Congreso y varios congresistas se han sumado a esta propuesta, por lo que esperan que sea respaldada en los distintos debates.

La iniciativa se basa en dos puntos fundamentales. Por un lado, se habla de una reducción del IVA del 19 al 10 % en servicios turísticos, tanto en servicios de alojamiento como en tiquetes aéreos.

Por otro lado, propone que durante un año haya jornadas de tres días consecutivos, incluido un fin de semana de cada mes, para que los establecimientos estén exentos de IVA.

“Durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley la tarifa del impuesto sobre las ventas será del 10% para los siguientes servicios, cuando se cumplan las condiciones establecidas en esta ley”, propone el articulado.

Aclara que se trata de servicios de alojamiento como hoteles, hostales, apartahoteles y demás establecimientos de alojamiento turístico.

En el caso de los servicios de transporte aéreo la condición es que estén “legalmente gravados a la tarifa general del IVA” y que tengan como destino los sitios beneficiados.

Algunos establecimientos buscan reactivarse tras los estragos del terremoto. Foto: Secretaría de Turismo del Valle del Cauca

Sobre las jornadas mensuales el proyecto menciona que: “Durante los 12 meses de vigencia del régimen, se realizarán jornadas mensuales de turismo sin IVA, con una duración de 3 días calendario consecutivos, que comprenderán un fin de semana de cada mes”.

Aunque no se habla de quitarles el IVA a otros sectores como el comercio, agencias, guías, entre otros del sector turístico, la iniciativa menciona el beneficio que tendrían por la llegada de más turistas que irían a consumir los distintos servicios, por lo que el proyecto pretende reactivar la economía de esos municipios afectados.

Incluso, se habla de que haya precios diferenciados para los viajeros colombianos.

El presidente del Senado afirmó que esta iniciativa hace parte de un paquete legislativo de la Comisión Bicameral del Congreso para Terremoto que se creó tras la emergencia y que busca legislar en favor de las víctimas que dejó el desastre natural.